Haberler Yaşam Seda Ocak’ın eşi Yasin Ocak kimdir? Survivor Seda’nın eşi Yasin Ocak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:17

Seda Ocak’ın eşi Yasin Ocak kimdir? Survivor Seda’nın eşi Yasin Ocak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Seda yarışmacının güçlü adayları arasında gösteriliyor. İkizi Sema Aydemir ile Survivor All Star 2022 yarışmasında farklı takımlarda mücadele eden Seda Ocak'ın eşi bir süredir gündemdeydi. Survivor 2019'da ikinci olarak yarışmadan ayrılan Survivor Seda'nın eşi ortaya çıktı ve seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Uzun yıllardır evli olduğu ortaya çıkan yarışmacı için 'Survivor Seda evli mi, çocuğu?' var mı soruları da yanıt buldu. Peki, Seda Ocak'ın eşi Yasin Ocak kimdir? Survivor Seda'nın eşi Yasin Ocak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte tüm merak edilenler.