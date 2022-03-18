Haberler Yaşam Çağlar Ökten’in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu magazin gündeminde! Seda Sayan ile evlenecek olan Çağlar Ökten hakkında flaş iddia!

Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:23

Çağlar Ökten’in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu magazin gündeminde! Seda Sayan ile evlenecek olan Çağlar Ökten hakkında flaş iddia!

Seda Sayan ile nikah masasına oturacak olan Çağlar Ökten bir süredir magazin gündemini meşgul ediyor. Evlilik süreci devam ederken Çağlar Ökten ile ilgili ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. Gelen iddialara göre; Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu ile 4 yıldır devam eden bir ilişkisi olduğu ve evlilik planları yaptığı öne sürüldü. Ancak Seda Sayan ile evleneceği haberlerinin duyurulmasının ardından gözler eski sevgili Lara Şehiroğlu'na çevrildi. Peki; Çağlar Ökten'in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte konu ile ilgili son gelişmeler.