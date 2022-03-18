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Haberler Yaşam Çağlar Ökten’in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu magazin gündeminde! Seda Sayan ile evlenecek olan Çağlar Ökten hakkında flaş iddia!
Giriş Tarihi: 18.03.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:23

Çağlar Ökten’in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu magazin gündeminde! Seda Sayan ile evlenecek olan Çağlar Ökten hakkında flaş iddia!

Seda Sayan ile nikah masasına oturacak olan Çağlar Ökten bir süredir magazin gündemini meşgul ediyor. Evlilik süreci devam ederken Çağlar Ökten ile ilgili ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. Gelen iddialara göre; Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu ile 4 yıldır devam eden bir ilişkisi olduğu ve evlilik planları yaptığı öne sürüldü. Ancak Seda Sayan ile evleneceği haberlerinin duyurulmasının ardından gözler eski sevgili Lara Şehiroğlu'na çevrildi. Peki; Çağlar Ökten'in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu kimdir, kaç yaşında? İşte konu ile ilgili son gelişmeler.

Çağlar Ökten’in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu magazin gündeminde! Seda Sayan ile evlenecek olan Çağlar Ökten hakkında flaş iddia!

14 Şubat'ta Seda Sayan'a evlilik teklifinde bulunan ve "Evet" yanıtını alan Çağlar Ökten magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü sanatçı Seda Sayan ile yapacağı evlilik şimdiden gündeme otururken gelen bir iddia ortalığı karıştırdı. Çağlar Ökten'in Lara Şehiroğlu ile 4 yıldır devam eden bir ilişkisi olduğu ve evlilik planları yaptığı ortaya çıktı. Peki; Lara Şehiroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Seda Sayan, Çağlar Ökten ve Lara Şehiroğlu üçgeninde son durum.

Çağlar Ökten’in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu magazin gündeminde! Seda Sayan ile evlenecek olan Çağlar Ökten hakkında flaş iddia!

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

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Çağlar Ökten’in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu magazin gündeminde! Seda Sayan ile evlenecek olan Çağlar Ökten hakkında flaş iddia!

"İLİŞKİNİ BİTİR SANA ALBÜM YAPAYIM" İDDİASI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve bu sebeple Çağlar Ökten evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı.

Çağlar Ökten’in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu magazin gündeminde! Seda Sayan ile evlenecek olan Çağlar Ökten hakkında flaş iddia!

EVLİLİK HABERLERİ ÇIKTI FOTOĞRAFLAR KALKTI

Yani 4 yıllık ilişkinin Seda Sayan yüzünden bittiği iddia edildi. Üç ay sonra da "Seda Sayan'la evleniyor" haberleri ortaya çıktı. Ve evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara'nın Instagram hesabında Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyordu.

Çağlar Ökten’in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu magazin gündeminde! Seda Sayan ile evlenecek olan Çağlar Ökten hakkında flaş iddia!

Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırdı.

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