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Giriş Tarihi: 01.09.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 15:59

Seda Sayan ve Serap Paköz de yaptırmıştı! Operasyondan sonra şoka uğradı!

Adana'da oturan 33 yaşındaki N.B., Seda Sayan ve Serap Paköz gibi Fransız askısı yaptırdı. Ancak genç kadın istediği sonucu alamadı. Aynaya bakınca şoka uğradı. İşte haberin detayları

Seda Sayan ve Serap Paköz de yaptırmıştı! Operasyondan sonra şoka uğradı!

Seda Sayan ve Serap Paköz gibi Fransız askısı yaptıran genç kadın hüsrana uğradı. Özel bir şirkette muhasebecilik yapan N.B. isimli kadın, sosyal medyada gördüğü bir güzellik merkezinin paylaşımlarından ve merkezin lüks olmasından etkilenerek, 'Paris askısı' olarak nitelendirilen ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu yaptırmaya karar verdi.

Seda Sayan ve Serap Paköz de yaptırmıştı! Operasyondan sonra şoka uğradı!

Güzellik merkeziyle 3 bin 500 TL'ye anlaşan N.B., ilk seansı yaptırdıktan sonra yüzünde çizgiler oluştuğunu iddia edip operasyona devam etmek istemedi.

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Seda Sayan ve Serap Paköz de yaptırmıştı! Operasyondan sonra şoka uğradı!

Parasını geri almak isteyen N.B.'ye güzellik merkezi tarafından kaş, kirpik, tırnak bakımı ve kristal peeling teklif edildi. Teklifi kabul eden N.B.'nin yüzüne 3 Ağustos'ta yosunla kristal peeling yapıldı.

Seda Sayan ve Serap Paköz de yaptırmıştı! Operasyondan sonra şoka uğradı!

Yüzünde yaralar oluşan N.B., doktora gittiğinde bu yaraların ikinci derece yanıklar olduğunu öğrendi. Aradan günler geçmesine rağmen alnında ve yanaklarında izler kalan N.B., adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Seda Sayan ve Serap Paköz de yaptırmıştı! Operasyondan sonra şoka uğradı!

Yaşadıklarını anlatan N.B., başına gelenlerden sonra güzellik merkezi yöneticilerinin kendisiyle ilgilenmediklerini ve hatta kendisini suçladıklarını öne sürdü.

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