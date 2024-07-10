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Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Seddar Yavuz'un siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:07
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
06:07
Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Seddar Yavuz'un siyasi kariyeri ve biyografisi
10 Temmuz 2024 Resmi Gazete atama kararları açıklandı. 5 ilde vali değişti. O iller arasında Malatya da var. Daha önce Kocaeli Valisi olan Seddar Yavuz'un hayatı ve özgeçmişi gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Yavuz yeni görevinde Malatya Valiliğinde olacak. Peki; Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, biyografisi...