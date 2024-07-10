Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Seddar Yavuz’un siyasi kariyeri ve biyografisi

Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, 28.08.2009 tarihinden itibaren İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürütürken, Bakanlar Kurulu'nun 16.02.2014 tarihli 2014/5916 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valiliğine, 03.08.2015 tarih ve 2015/7991 sayılı Kararnamesi ile Muş Valiliğine, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile Ordu Valiliğine, 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kocaeli Valiliğine atandı.18.06.2020 tarihinde görevine başladı.

Evli, dört çocuk babası olan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, iyi derecede İngilizce bilmektedir.