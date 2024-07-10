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Haberler Yaşam Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Seddar Yavuz'un siyasi kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 10.07.2024 06:07 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 06:07

Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Seddar Yavuz'un siyasi kariyeri ve biyografisi

10 Temmuz 2024 Resmi Gazete atama kararları açıklandı. 5 ilde vali değişti. O iller arasında Malatya da var. Daha önce Kocaeli Valisi olan Seddar Yavuz'un hayatı ve özgeçmişi gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Yavuz yeni görevinde Malatya Valiliğinde olacak. Peki; Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, biyografisi...

Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Seddar Yavuz’un siyasi kariyeri ve biyografisi

Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündemde. Valilik atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ardından 5 ilde yeni valiler araştırılıyor. Bu noktada Yavuz'un kariyeri ve biyografisi de takip ediliyor. İşte, Seddar Yavuz'un hayatı hakkında merak edilenler...

Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Seddar Yavuz’un siyasi kariyeri ve biyografisi

YENİ MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ OLDU!

Kocaeli Valisi olan Seddar Yavuz, atama kararı ardından yeni Malatya Valisi oldu. Kocaeli Valiliğine ise İlhami Aktaş atandı.

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Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Seddar Yavuz’un siyasi kariyeri ve biyografisi

SEDDAR YAVUZ KİMDİR?

Seddar YAVUZ, 1967 Eskişehir doğumlu olup İlköğrenimini Gümüşkonak'ta, orta öğrenimini Eskişehir'de, lise öğrenimini de Balıkesir'de parasız yatılı olarak tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazanan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, 1988 yılında fakülteden mezun oldu ve aynı yıl açılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Adıyaman'da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başlamıştır. Kaymakam adaylığı stajlarını tamamladıktan sonra dil ve mesleki eğitim için bir yıl süreyle İngiltere'de bulunmuştur.



Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Seddar Yavuz’un siyasi kariyeri ve biyografisi

Yurtdışı eğitim dönüşü sırasıyla Harmancık, Aslanapa ve Güdül Kaymakam vekilliklerini yürüten Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, 1993 yılında Kaymakamlık yeterlilik sınavını üstün başarı derecesi ile kazanarak asaleten Çankırı Korgun Kaymakamlığına atandı. Korgun Kaymakamlığından sonra Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Balıkesir Dursunbey Kaymakamlığı, Konya Kadınhanı Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 22.10.2007 tarihinde Antalya Kemer Kaymakamlığına atanan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, Türk İdareciler Derneği'nin 2008 yılı "Yılın Kaymakamı" ödülüne layık görülmüştür.

Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Seddar Yavuz’un siyasi kariyeri ve biyografisi

Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, 28.08.2009 tarihinden itibaren İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürütürken, Bakanlar Kurulu'nun 16.02.2014 tarihli 2014/5916 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valiliğine, 03.08.2015 tarih ve 2015/7991 sayılı Kararnamesi ile Muş Valiliğine, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile Ordu Valiliğine, 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kocaeli Valiliğine atandı.18.06.2020 tarihinde görevine başladı.
Evli, dört çocuk babası olan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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