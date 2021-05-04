Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün Mavi diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'den sonra Tuba Büyüküstün şoku!

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün ayrılığı sonrası kadroya dahil edilen Tuba Büyüküstün, Mavi karakterine veda edişini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapımın final yapacağı iddiaları sosyal medyada dolaşırken bu akşam yayınlanacak bölümde ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı netleşirken öte yandan "Sefirin Kızı dizisinde Mavi karakterini canlandıran Tuba Büyüküstün diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" soruları yapımın takipçilerinin gündemine taşındı. Diziye Neslihan Atagül'ün geri döneceği konuşulurken henüz bu konuda da iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama bulunmuyor. Peki, Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün diziden çıktı mı, neden ayrıldı? İşte konuya ilişkin detaylar…