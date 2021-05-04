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Haberler Yaşam Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün (Mavi) diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'den sonra Tuba Büyüküstün şoku!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 15:58

() diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'den sonra Tuba Büyüküstün şoku!

dizisinde Neslihan Atagül'ün ayrılığı sonrası kadroya dahil edilen , karakterine veda edişini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapımın final yapacağı iddiaları sosyal medyada dolaşırken bu akşam yayınlanacak bölümde ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı netleşirken öte yandan "Sefirin Kızı dizisinde Mavi karakterini canlandıran Tuba Büyüküstün diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" soruları yapımın takipçilerinin gündemine taşındı. Diziye Neslihan Atagül'ün geri döneceği konuşulurken henüz bu konuda da iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama bulunmuyor. Peki, Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün diziden çıktı mı, neden ayrıldı? İşte konuya ilişkin detaylar…

Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün Mavi diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'den sonra Tuba Büyüküstün şoku!

dizisinde Neslihan Atagül'ün vedasının ardından başrol karakterini canlandıran yapımdan ayrılıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu vedayı doğrulayan ünlü oyuncu oldukça kısa bir süredir dizide yer alıyordu. Bir türlü umulan reytingi yakalayamayan dizide yeni sürprizlerin olacağı söylentileri kulislerde dolanırken dizinin yayın gününde "Sefirin Kızı dizisinde Mavi karakterini canlandıran Tuba Büyüküstün diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" soruları gündeme geldi. Sefirin Kızı dizisinin Mavi'si Tuba Büyüküstün'ün bu akşamki bölümün ardından dizide yer almayacağı düşünülüyor.

Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün Mavi diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'den sonra Tuba Büyüküstün şoku!

SEFİRİN KIZI DİZİSİ İÇİN ŞOK İDDİA!

Birsen Altuntanş'ın haberine göre, dizisinin final tarihi netlik kazandı. Haberde, ''Engin Akyürek ile 'ün başrollerini paylaştığı "" dizisi de bu sezon sonu final yapacak projeler arasında yer alıyor. Muğla'da çekilen dizi tıpkı başından beri planlandığı gibi 52. bölümde ekrana veda edecek.'' dendi.

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Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün Mavi diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'den sonra Tuba Büyüküstün şoku!

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Ekran macerasına 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan dizisinin 10 Mayıs Pazartesi günü ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün Mavi diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'den sonra Tuba Büyüküstün şoku!

ŞOKE EDEN PAYLAŞIM!

ekibi sosyal medya adresinden dün gece veda ettik 'mize diyerek 'e şükranlarını iletti. Dostum diyerek Bodrum'a gelen Tuba Büyüküstün'ü güzel bir şekilde uğurladı.

Sefirin Kızı Tuba Büyüküstün Mavi diziden çıktı mı, neden ayrıldı? Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'den sonra Tuba Büyüküstün şoku!

SEFİRİN KIZI DİZİSİNE NESLİHAN ATAGÜL GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Aynı şekilde cevap veren "Kalktık geldik dönüyoruz" diyerek tüm ekibine veda etti. Final yapacağı söylenen Sefirin Kızı dizisinde büyük sürprizler var.

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