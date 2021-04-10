Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı?

Nisan ayı sürecinde sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken şehirler arası seyahat yasağı son gelişmeleri merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nda 58 ilin çok yüksek riskli iller grubuna geçmesi ve kırmızı kategoride yer alması Cumartesi yasaklarını da geri getirirken şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var, şehirler arası seyahat yasak mı sorularına yanıt aranıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında yolculuk izni alınmadan seyahat edilmesine izin verilmemesi kararlaştırılmıştı. Kısıtlama saatlerinde il dışına çıkması müsaade edilecek istisnai durumlar ise yine yayımlanan genelge ile duyuruldu.