Şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son açıklamalar milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Yaklaşan Ramazan ayında seyahat etmeyi düşenen vatandaşlar şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var, şehirler arası seyahat yasak mı sorularına yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tedbir kararları genelgesine göre; hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonunun tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam ederken şehirler arası seyahat yasağı devam ediyor. Belli sebeplerden il dışına çıkma zorunluluğu olan vatandaşların seyahat izni alması gerekiyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle önlem ve tedbirlerin uygulaması kapsamında 58 il çok yüksek riskli olan kırmızı kategoriye geçerken şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar şöyle;