Şeker Portakalı Sözleri - Şeker Portakalı Kitabından Güzel Sözler ve Alıntı Sayfaları

ŞEKER PORTAKALI SÖZLERİ

Dindinha bir seferinde mutluluğun "yüreğimizde parlayan bir güneş" olduğunu söylemişti. Güneş her şeyi mutlulukla aydınlatıyordu. Eğer bu doğruysa, her şeyi güzelleştiren şey göğsümde pırpır eden yüreğimdi…