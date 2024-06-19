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Haberler Yaşam Şekerpare filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Şekerpare filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 14:44

Şekerpare filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Şekerpare filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Şekerpare filmi oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Bir tiyatro oyunundan uyarlanan müzikal tarzdaki film yıllardır ilgiyle izleniyor. Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu yapımda birçok usta Yeşilçam oyuncusu yer alıyor. Peki; Şekerpare filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, film hakkında merak edilenler...

Şekerpare filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Şekerpare filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Şekerpare filmi oyuncuları arasında Şener Şen, Yaprak Özdemiroğlu, Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. 1983 yapımı film, Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro metninden uyarlanıyor. Komedi filmi bu akşam yeniden ekranlarda. Peki; Şekerpare filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Şekerpare filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Şekerpare filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

ŞEKERPARE FİLMİ KONUSU

Şekerpare: İstanbul'un Galata çevresinde. Bütün esnafları haraca bağlamış, rüşvetçi bir komiser olan Ziver Bey'in kurduğu yozlaşmış düzeni konu alır.

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Şekerpare filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Şekerpare filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

Galata'da hiç sevilmemesine rağmen kendisine karşı bir şey yapılamayan Ziver'in, esnafın ve halkın başına açtığı dertleri konu alır.

Şekerpare filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Şekerpare filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

ŞEKERPARE FİLMİ OYUNCULARI

İlyas Salman - Cumali Malatya
Şener Şen - Serkomser Ziver
Yaprak Özdemiroğlu - Şekerpare
Ayşen Gruda - Peyker
Şevket Altuğ - Hurşit
Berrin Koper - Afet
Ali Taygun - Galatalı
Nazan Ayas - Letafet'in kızlarından biri
Neriman Köksal - Letafet
Macit Koper - Mahkûm
Hakkı Kıvanç - Müştak
Ayben Erman - Dansöz
Serra Yılmaz - Mahmure
Ayten Erman - Hamdune
Hüseyin Kutman - Nazır
Nevin Akkaya - Letafet

Şekerpare filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Şekerpare filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?

ŞEKERPARE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şekerpare filmi için Galata çevresi ve İstanbul Beylerbeyi semti kullanılmıştır.

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