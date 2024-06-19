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Şekerpare filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Şekerpare filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
14:44
Şekerpare filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Şekerpare filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı?
Şekerpare filmi oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Bir tiyatro oyunundan uyarlanan müzikal tarzdaki film yıllardır ilgiyle izleniyor. Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu yapımda birçok usta Yeşilçam oyuncusu yer alıyor. Peki; Şekerpare filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, film hakkında merak edilenler...