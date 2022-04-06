Haberler Yaşam Selin Yeninci kimdir? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem – Selin Yeninci kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Giriş Tarihi: 06.04.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 14:10

TV8 ekranlarının merakla beklenen dizisi "Annenin Sırrıdır Çocuk" bu akşam seyirci karşısında olacak. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu şimdiden gündemdeki yerini aldı. İrem Helvacıoğlu ve Selin Yeninci'nin başrollerini paylaştığı dizi ilginç hikayesiyle bu akşam ilk bölümünü seyircisi ile buluşturacak. Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları arasında yer alan Selin Yeninci de gündemdeki isimlerden biri. Dizide "Meryem" karakterine hayat verecek oyuncu için seyirciler "Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem kimdir? İşte, Selin Yeninci dizileri ve filmleri…