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Haberler Yaşam Selin Yeninci kimdir? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem – Selin Yeninci kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 14:10

Selin Yeninci kimdir? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem – Selin Yeninci kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

TV8 ekranlarının merakla beklenen dizisi "Annenin Sırrıdır Çocuk" bu akşam seyirci karşısında olacak. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu şimdiden gündemdeki yerini aldı. İrem Helvacıoğlu ve Selin Yeninci'nin başrollerini paylaştığı dizi ilginç hikayesiyle bu akşam ilk bölümünü seyircisi ile buluşturacak. Annenin Sırrıdır Çocuk oyuncuları arasında yer alan Selin Yeninci de gündemdeki isimlerden biri. Dizide "Meryem" karakterine hayat verecek oyuncu için seyirciler "Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem kimdir? İşte, Selin Yeninci dizileri ve filmleri…

Selin Yeninci kimdir? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem – Selin Yeninci kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Başrollerini İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker'in paylaştığı, TV8'in yeni dizisi Annenin Sırrıdır Çocuk ilk bölümü ile bu akşam seyirci karşısına geçmeye hazırlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ünlenen Selin Yeninci dizide "Meryem" karakterine hayat verecek. Dizinin fragmanı ardından "Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem kimdir?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte cevabı…

Selin Yeninci kimdir? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem – Selin Yeninci kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

16 Ocak 1988 İstanbul doğumlu olan Selin Yeninci, lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olarak sanat dünyasına adımını atmıştır. Daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belli olan Yeninci, İzmir Atatürk Lisesi 'nden 2006 yılında mezun oldu.

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Selin Yeninci kimdir? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem – Selin Yeninci kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin Yeninci, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth ve Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.

Selin Yeninci kimdir? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem – Selin Yeninci kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

SELİN YENİNCİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2011 Cennetin Sırları

2013 Galip Derviş

2013-2014 Vicdan

2014 Toz Ruhu

2014 Olur Olur

2014 Ah Neriman

Selin Yeninci kimdir? Annenin Sırrıdır Çocuk Meryem – Selin Yeninci kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2016 Kaçın Kurası

2017 Yüz Yüze

2018 Avlu

2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova

2020 Nasipse Adayız

2021 İlk ve Son

2022- Annenin Sırrıdır Çocuk

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