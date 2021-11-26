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Haberler Yaşam Müslüme’nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Anne Selvi Yağal'dan Hasan Yağal hakkında flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 11:59

Müslüme’nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Anne Selvi Yağal'dan Hasan Yağal hakkında flaş açıklama!

Tüm Türkiye Mersin'de 10 gün boyunca dağlık alanda arandıktan sonra ölü bulunan Müslüme'nin son dakika haberlerine kilitlendi. Sanıklar dinlenirken ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre kızının ölümüyle ilgili konuşan Selvi Yağal, "Kayınpederim neden tutuklandı, bilmiyorum" dedi. Müslüme'nin annesi, tutuklanan kayınpederi ile ilgili açıklama yapınca Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte Müslüme'nin annesi Selvi Yağal hakkında bilinmeyenler…

Müslüme’nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Anne Selvi Yağal’dan Hasan Yağal hakkında flaş açıklama!

Selvi Yağal hayatı ile yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından milyonların gündeminde yerleşti. Son olarak Yörük Kızı Müslüme'nin ölüm sebebi merakla beklenirken kan donduran DNA sonucuna ulaşılmıştı. Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak Yörük kızı Müslüme'nin annesi konuştu. Peki Selvi Yağal kimdir? Müslüme'nin annesi Selvi Yağal kaç yaşında, nereli, eşi kim? Anne Selvi Yağal'dan son açıklama!

Müslüme’nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Anne Selvi Yağal’dan Hasan Yağal hakkında flaş açıklama!

SELVİ YAĞAL KİMDİR?

Müslüme'nin annesi Selvi Yağal hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Kızının ölümüne ilişkin son dakika açıklaması ise şöyle;

MÜSLÜME'NİN ANNESİ SELVİ YAĞAL'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Yanışlı Mahallesi'ndeki çadırlarına dönen aile üyeleri ise iddialarla ilgili konuşmak istemedi. Anne Selvi Yağal, "Kayınpederim neden tutuklandı, bilmiyorum" dedi.

Orman alanında, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusundaki sır perdesi ise henüz aralanamadı.

Olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği ancak cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi.

Müslüme'nin kaybolduğu 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, bölgede saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar olduğu, hissedilen sıcaklığın da 11 dereceye düştüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

MÜSLÜME'NİN DEDESİ BABASI ÇIKTI!

Üç yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Müslüme’nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Anne Selvi Yağal’dan Hasan Yağal hakkında flaş açıklama!

UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ!

Süreci değerlendiren ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun, 11 derece sıcaklıkta ormanda korumasız 1 gece bile geçirmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"İnsan vücut sıcaklığı 36-37 derecedir. 32-35 derecenin arasında hipodermiye girer. Vücut ısısı 28 derecenin altına düşünce kalp, sinir sistemi ve diğer organlar sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Hipotermi tedavi edilmezse kalp ve dolaşım sistemi iflas eder ve ölümle sonuçlanır. 11 derece hissedilen hava koşullarında kendini koruması mümkün olmayan 3 yaşındaki çocuk, altına ıslatmışsa daha hızlı hipotermiye girer. 3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder. Yetişkin bir insan bu koşullarda kendini soğuktan korumak için çaba gösterir ama 3 yaşındaki bir çocuk için bu mümkün değil. Vücudunda darp ve yara izi yoksa ve larvalar da oluşmuşsa kaybolduktan en erken 24 saat içinde ölmüştür. Tabi kesin bir şey söylemek için adli otopsi raporundaki bulguları bilmem gerek."

Müslüme’nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Anne Selvi Yağal’dan Hasan Yağal hakkında flaş açıklama!

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