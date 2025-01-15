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SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM FRAGMANI gündemde: Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:03
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
06:04
SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM FRAGMANI gündemde: Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya neler yaşanacak?
Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin 6. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizi, 21 Aralık Salı akşamı Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? Haftaya izleyicileri nasıl gelişmeler bekliyor? İşte Sen Ağlama İstanbul dizisinin 6. bölüm fragmanı ve detaylar...