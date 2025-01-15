Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM FRAGMANI gündemde: Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 06:04

SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM FRAGMANI gündemde: Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya neler yaşanacak?

Başrollerini Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in paylaştığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin 6. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizi, 21 Aralık Salı akşamı Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? Haftaya izleyicileri nasıl gelişmeler bekliyor? İşte Sen Ağlama İstanbul dizisinin 6. bölüm fragmanı ve detaylar...

SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM FRAGMANI gündemde: Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya neler yaşanacak?

Dikkat çeken oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sen Ağlama İstanbul dizisi, OGM Pictures tarafından hayata geçiriliyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı yer alıyor. Senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın kaleme aldığı Sen Ağlama İstanbul, her yeni bölümüyle izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak? İşte, ayrıntılar...

SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM FRAGMANI gündemde: Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya neler yaşanacak?

SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Sen Ağlama İstanbul birinci bölümü ile 21 Aralık Salı akşamı StarTV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sen-aglama-istanbul/fragmanlar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM FRAGMANI gündemde: Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya neler yaşanacak?

SEN AĞLAMA İSTANBUL OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerden.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM FRAGMANI gündemde: Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ferhat'ın canını kurtarmak için Kubat'la evlenmek zorunda kalan Şehrazat, hayatının en zor gecesiyle karşı karşıyadır. Kalbi hala Ferhat için atan Şehrazat, Kubat'la evliliklerinin ilk gecesini geçirecektir. Ferhat'ın düğünü bastığı haberiyle çileden çıkan Büyükbey, Ferhat'ı yakalayarak onu ve ailesini öldürmekle tehdit eder.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM FRAGMANI gündemde: Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya neler yaşanacak?

Hayatta sevdiği her şeyi kaybetmiş olan Ferhat, içinde en az onun kadar Büyükbey nefreti taşıyan bir adamla karşılaşır. Bu karşılaşma, Ferhat'ı silahı ve kalemi arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır. Şirin ve Şehrazat arasındaki gerginlik, Büyükbey'in öfkesini Kubat'a yönlendirirken evdeki tansiyon her geçen gün daha da yükselir. Kubat, bir yandan Şirin'i dizginlemeye çalışırken diğer yandan Şehrazat'ı korumak zorundadır.

SON DAKİKA