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Haberler Yaşam Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm izle! Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle ekranı Star TV!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 18:41 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:41

Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm izle! Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle ekranı Star TV!

Sen Ağlama İstanbul son bölümüyle izleyenlerin gündeminde. Genç ve umut dolu bir tıp öğrencisi olan Şehrazat ile sevgilisi Ferhat'ı konu edinen yapım 6. bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul 6. bölümde neler olacak? İşte, Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle!

Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm izle! Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle ekranı Star TV!

Sen Ağlama İstanbul 6. bölümüyle 28 Ocak 2025 Salı akşamı Star TV ekranlarında yayında olacak. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul'un bu haftaki bölümünde neler olacak sorusu için gözler 6. bölümü çevrildi. İşte, Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle ekranı!

Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm izle! Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle ekranı Star TV!

SEN AĞLAMA İSTANBUL 6. BÖLÜM İZLE!

Sen Ağlama İstanbul birinci bölümü ile 28 Ocak Salı akşamı StarTV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sen-aglama-istanbul/bolumler

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Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm izle! Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle ekranı Star TV!

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Kubat'ın beklenmedik öpücüğü ile sarsılan Şehrazat, karmaşık duygular içerisine sürüklenir. Kubat, Şehrazat'ın duvarlarını aşmak için onunla ve ailesiyle vakit geçirmeye çalıştığı sırada bulundukları otel büyük bir silahlı saldırıya uğrar. Şehrazat ve ailesinin otelde olduğunu öğrenen Ferhat, saldırıyı engellemek için harekete geçer. Bu sırada, evden uzaklaştırılmak üzere halası Zerrin'in yanına gönderilen Şirin, onunla iş birliği yaparak eve daha güçlü bir şekilde döner. Şehrazat'ı evden göndermek için gün sayan Şirin, Zerrin'in devreye girmesiyle artık daha tehlikeli bir hal alacaktır.

Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm izle! Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle ekranı Star TV!

Diğer yandan, Büyükbey, Kubat ve Şehrazat'a çocuk sahibi olmaları için baskısını artırırken, otel saldırısının ardındaki esrarengiz ismi bulmak için de iz sürmeye başlar. Büyükbey'in tüm şüpheleri Ferhat'ı işaret ederken, İsfendiyar'ın bu şüpheleri ortadan kaldırmak için yeni bir planı vardır.

Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm izle! Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle ekranı Star TV!

SEN AĞLAMA İSTANBUL OYUNCULARI

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

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