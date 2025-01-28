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Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm izle! Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle ekranı Star TV!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
18:41
Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm izle! Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle ekranı Star TV!
Sen Ağlama İstanbul son bölümüyle izleyenlerin gündeminde. Genç ve umut dolu bir tıp öğrencisi olan Şehrazat ile sevgilisi Ferhat'ı konu edinen yapım 6. bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor. Peki, Sen Ağlama İstanbul 6. bölümde neler olacak? İşte, Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle!