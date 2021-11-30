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Haberler Yaşam Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil'in son hali şaşırttı!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:37

Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil'in son hali şaşırttı!

Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil sağlık durumu ile ilgili son açıklamalar merak ediliyor. Zayıflama uğruna sağlığı tehlikeye giren ünlü sunucunun sevenleri Seren Serengil sağlık durumu nasıl, son hali nedir sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair kendisi açıklama yaparken Serengil, gün geçtikçe zayıfladığını söyledi. Sunucusu olduğu programda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Serengil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Peki Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil'in son hali nasıl, iyileşecek mi?

Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil’in son hali şaşırttı!

Seren Serengil sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Serengil, sunuculuk yaptığı programda sağlık durumundan bahsetti. Ekranlarda da zayıflığıyla dikkat çeken ünlü isimle ilgili olarak Seren Serengil kimdir, kaç yaşında, son sağlık durumu ne sorusuna yanıt aranıyor. Peki Seren Serengil sağlık durumu nasıl, son durumu ne? İşte yanıtı…

Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil’in son hali şaşırttı!

SEREN SERENGİL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı. Serengil, "Karaciğerimdeki rahatsızlıktan dolayı siroza çevirmeye başladı. Beynime ve kalbime kan pompalanamıyor" dedi.

Zayıflama uğruna sağlığını kaybeden Serengil, ekran başındakileri uyardı.

'44 kiloya düştüm' diyen ünlü sunucu, 'Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı (mide küçültme) organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Bir hafta sonu veya 4-5 gün televizyondan izin alıp sağlığımı düzeltmeye çalışacağım. Doktorlarımı zor durumda bırakmak istemiyorum. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum. Hepinize teşekkür ederim dualarınız için.' ifadelerini kullandı.

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Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil’in son hali şaşırttı!

'Ölümden korkmuyorum' sözleriyle dikkat çeken Serengil, şöyle devam etti: "Zor günler yaşıyorum 44 kiloya düştüm benim ölümden korkum yok. 'Köpeklerim için çok üzülüyorum onlara kim bakacak bensiz ne yapacaklar' diye. Sendrom geçiriyorum, fenalık geçiriyorum, beynime kan gidiyor. Hayatımda hiç alkol içmedim ve siroza yakalanmak üzereyim. Geri dönüşüm sayesinde kilo almaya başlayacağım. Benim bedenimi çökertti. 'Bana bir şey olacak' diye korkuyorum. Bir şekilde iyi olmaya çalışıyorum. İlk defa çaresiz kaldım. Çok da enerjim var hayatı seviyorum sizleri seviyorum işimi seviyorum. 'Olmaz' diyorum 'işime gitmem gerekiyor' diyorum. En yakın zamanda düzelmek için çok çabalıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Seren Serengil sağlık durumu nasıl? Zayıflık uğruna ölümden dönen Seren Serengil’in son hali şaşırttı!

SEREN SERENGİL KİMDİR?

06 Nisan 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seren Serengil, Yeşilçam tarihinin gelmiş geçmiş en komik karakterlerini canlandıran Öztürk Serengil'in kızıdır. Annesi Nevin Teoman ile babasının ayrılığına henüz 4 yaşındayken tanık olan Seren Serengil, annesinin yanında büyümüştür. Çocukluğu Nişantaşı'nda geçen Serengil, almış olduğu bale ve piyano dersleri ile sanat camiasına girişinin temellerini atmış oldu. Serengil, "Karaciğerimdeki rahatsızlıktan dolayı siroza çevirmeye başladı. Beynime ve kalbime kan pompalanamıyor" dedi.

İstanbul Yıldız Koleji'nde aldığı lisans eğitimini İngiltere ve İsviçre'de tamamlayan Serengil, anneannesinin İtalyan olması sebebiyle farklı kültürlere tanıklık etmiştir. Eğitim konusunda annesi Nevin Teoaman'ın sıkı bir baskısına maruz kalan Serengil, İsviçre'nin Montrö kentinde sadece rahibelerin olduğu bir köyde eğitim almıştır.

Burada sadece iki yıl dayanabilen genç kız, 16 yaşında Türkiye'de sahnelere adım atmıştır. Bu yaşta sahneye çıkması, dönemin en geç assolisti olmasına imkan tanımıştır. İbrahim Tatlıses, Emrah gibi gözde sanatçılarla sahneye çıkmış ve adından söz ettirmeye başlamıştır.

Bir süre sonra dizi sektöründe de atılımda bulunan Serengil, Emrah ile projelerde bulunmuştur. İlk dizi projesi ise 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile TRT 1 ekranlarında rol aldığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" olmuştur.

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