Geçirdiği dumping sendromu sonrası birçok kez ameliyat olan Seren Serengil sağlık durumu merak ediliyor. Söylemezsem Olmaz sunucusu bir veda videosu çekerek helallik isteyerek riskli bir ameliyata girdiğini söylemişti. 43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil'in hayranları son sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmelerini sorgular olmuştu. Mustafa Rahman Tohma, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sevgilisinin son durumunu paylaştı. Peki Seren Serengil son durumu nasıl? Seren Serengil sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nasıl oldu? İşte son bilgiler…