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Haberler Yaşam Seren Serengil son durumu nasıl? Seren Serengil sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nasıl oldu?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 10:22

Seren Serengil son durumu nasıl? Seren Serengil sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nasıl oldu?

Geçirdiği dumping sendromu sonrası birçok kez ameliyat olan Seren Serengil sağlık durumu merak ediliyor. Söylemezsem Olmaz sunucusu bir veda videosu çekerek helallik isteyerek riskli bir ameliyata girdiğini söylemişti. 43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil'in hayranları son sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmelerini sorgular olmuştu. Mustafa Rahman Tohma, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sevgilisinin son durumunu paylaştı. Peki Seren Serengil son durumu nasıl? Seren Serengil sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nasıl oldu? İşte son bilgiler…

Seren Serengil son durumu nasıl? Seren Serengil sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nasıl oldu?

Seren Serengil son hali nasıl, sağlık durumu nasıl gibi sorulara binlerce kişi yanıt arıyor. Geçirdiği sayısız ameliyat sonrası sağlık durumuyla gündeme gelen ünlü sunucunun 43,5 kiloya kadar düştüğü ve organları iflas etmek üzere olduğu biliniyordu. Son olarak Serengil, risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıkladı. Ameliyat öncesinde rıza videosu çekildiğini de canlı yayında anlatılmıştı. 50 yaşındaki Seren Serengil son durumu nasıl? Seren Serengil sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nasıl oldu?

Seren Serengil son durumu nasıl? Seren Serengil sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nasıl oldu?

SEREN SERENGİL SON DURUMU NASIL?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı. 43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah ameliyata alınmıştı.

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Seren Serengil son durumu nasıl? Seren Serengil sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nasıl oldu?

SEVGİLİSİ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaştı: "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti."

Seren Serengil son durumu nasıl? Seren Serengil sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nasıl oldu?

SEREN SERENGİL SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ, NASIL OLDU?

Zayıflamak için bıçak altına yatan Seren Serengil, ameliyat sonrası zayıflama hastalığına yakalandı. Uzun süredir canıyla boğuşan Serengil'in araciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğu öğrenilmişti. 43,5 kiloya kadar düşen ve ameliyat olan Seren Serengil'in sağlık durumunu, sevgilisi Mustafa Rahman Tohma açıkladı.

Tohma, "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti." açıklamasında bulundu.

Seren Serengil son durumu nasıl? Seren Serengil sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nasıl oldu?

Yürümeye başlayan Seren Serengil ve ona destek olan Mustafa Tohma için dostları "Vallahi ben böyle aşk, sevgi görmedim" notunu düştü.

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