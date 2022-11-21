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Haberler Yaşam Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl? İşte Sergen Deveci sağlık durumu
Giriş Tarihi: 21.11.2022 18:31 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 18:39

Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl? İşte Sergen Deveci sağlık durumu

Amasya - Çorum karayolu üzerinde meydana gelen kazada ünlü isim Sergen Deveci ağır yaralandı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Aralarında Deveci'nin de bulunduğu 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sevenleri Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, öldü mü, son sağlı durumu nasıl sorusuna yanıt arıyor. En son açıklama Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi. Peki Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl? İşte Sergen Deveci sağlık durumu

Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl? İşte Sergen Deveci sağlık durumu

Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, nereli sağlık durumu nasıl sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, tıra arkadan çarptı. Deveci, önlem amaçlı yoğun bakıma alınırken İşiten ve Fersoy'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İşte Sergen Deveci sağlık durumu ve tüm detaylar…

Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl? İşte Sergen Deveci sağlık durumu

SERGEN DEVECİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

SERGEN DEVECİ HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Hastaneden alınan bilgiye göre; Kazada yaralanan Sergen Deveci yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Vücudunda kırıklar olan Deveci'nin bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi.

Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında yayınladığı skeçlerle adını geniş bir kitleye duyurdu.

Normal isimli tiyatro oyununda da sahne alan fenomen, kameralar karşısına ilk kez Blu Tv isimli dijital platformda yayınlanmakta olan 'Bonkis' adlı dizi ile geçti.

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Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl? İşte Sergen Deveci sağlık durumu

SERGEN DEVECİNİ'NİN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Nalan

Aslında Özgürsün

Bonkis

Dayı Şov

Yara Bandı

Şüphe

Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl? İşte Sergen Deveci sağlık durumu
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