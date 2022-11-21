Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl? İşte Sergen Deveci sağlık durumu

SERGEN DEVECİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

SERGEN DEVECİ HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Hastaneden alınan bilgiye göre; Kazada yaralanan Sergen Deveci yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlattı. Vücudunda kırıklar olan Deveci'nin bilinci açık, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi.

Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında yayınladığı skeçlerle adını geniş bir kitleye duyurdu.

Normal isimli tiyatro oyununda da sahne alan fenomen, kameralar karşısına ilk kez Blu Tv isimli dijital platformda yayınlanmakta olan 'Bonkis' adlı dizi ile geçti.