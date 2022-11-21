Amasya - Çorum karayolu üzerinde meydana gelen kazada ünlü isim Sergen Deveci ağır yaralandı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Aralarında Deveci'nin de bulunduğu 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sevenleri Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, öldü mü, son sağlı durumu nasıl sorusuna yanıt arıyor. En son açıklama Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi. Peki Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında, son durumu nasıl? İşte Sergen Deveci sağlık durumu