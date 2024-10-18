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Giriş Tarihi: 18.10.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:33

Serhat Akın’a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Şüphelilere 20 yıla kadar hapis talebi

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın'a saldırı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava açılması adına dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesinin ardından savcılık, 6 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle, bir şüpheli hakkında ise 23 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame değerlendirmesi için Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Serhat Akın’a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Şüphelilere 20 yıla kadar hapis talebi

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, 26 Eylül günü Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, motosiklete binen 2 maskeli kişi, yayın sonrası Serhat Akın'a 3 el ateş etmişti.

Serhat Akın’a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Şüphelilere 20 yıla kadar hapis talebi

Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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Serhat Akın’a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Şüphelilere 20 yıla kadar hapis talebi

FEZLEKE GÖNDERİLMİŞTİ

Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Serhat Akın’a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Şüphelilere 20 yıla kadar hapis talebi

Ünlü futbolcunun yaralanmasıyla ilgili soruşturmada Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemelerine dava açılmak üzere dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

Serhat Akın’a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Şüphelilere 20 yıla kadar hapis talebi

7 ŞÜPHELİYE 20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı.

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