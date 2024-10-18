Giriş Tarihi: 18.10.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024
13:33
Serhat Akın’a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Şüphelilere 20 yıla kadar hapis talebi
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın'a saldırı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava açılması adına dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesinin ardından savcılık, 6 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle, bir şüpheli hakkında ise 23 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame değerlendirmesi için Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.