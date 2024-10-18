Serhat Akın’a saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Şüphelilere 20 yıla kadar hapis talebi

FEZLEKE GÖNDERİLMİŞTİ

Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.