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Haberler Yaşam Servet Polat yediği kumpir sonrası zehirlenerek can vermişti: İş yeri sahibi hakkında istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 16:07

Servet Polat yediği kumpir sonrası zehirlenerek can vermişti: İş yeri sahibi hakkında istenen ceza belli oldu!

İzmir'de 60 yaşındaki Servet Polat, yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu olayda, iş yeri sahibi N.D. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan iddianame düzenlendi. İşte N.D. hakkında istenen ceza…

DHA
Servet Polat yediği kumpir sonrası zehirlenerek can vermişti: İş yeri sahibi hakkında istenen ceza belli oldu!

Olay, 28 Aralık'ta meydana geldi. Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek (11) ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Servet Polat yediği kumpir sonrası zehirlenerek can vermişti: İş yeri sahibi hakkında istenen ceza belli oldu!

Servet Polat'ın 30 Aralık saat 04.00'te evinde ölü bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi N.D., çıkarıldığı hakimlikçe 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

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Servet Polat yediği kumpir sonrası zehirlenerek can vermişti: İş yeri sahibi hakkında istenen ceza belli oldu!

N.D.'nin işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.

Servet Polat yediği kumpir sonrası zehirlenerek can vermişti: İş yeri sahibi hakkında istenen ceza belli oldu!

'SALMONELLA BAKTERİSİNE RASTLANILDI'

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkikler ile ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde ölümün gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi.

Servet Polat yediği kumpir sonrası zehirlenerek can vermişti: İş yeri sahibi hakkında istenen ceza belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün muayene ve analiz raporunda ise alınan kumpir numunesinde Salmonella bakterisi bulunduğu ortaya çıktı.