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Servet Polat yediği kumpir sonrası zehirlenerek can vermişti: İş yeri sahibi hakkında istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
16:07
Servet Polat yediği kumpir sonrası zehirlenerek can vermişti: İş yeri sahibi hakkında istenen ceza belli oldu!
İzmir'de 60 yaşındaki Servet Polat, yediği kumpirden zehirlenerek hayatını kaybetti. Türkiye'nin konuştuğu olayda, iş yeri sahibi N.D. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan iddianame düzenlendi. İşte N.D. hakkında istenen ceza…