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Haberler Yaşam "Sesim kısıldı" diye gitti! Doktorlar boğazından öyle bir şey çıkardı ki: "Her şey şifa ararken olmuş..."
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:46

"Sesim kısıldı" diye gitti! Doktorlar boğazından öyle bir şey çıkardı ki: "Her şey şifa ararken olmuş..."

Boğazında rahatsızlık yaşamaya başlayan bir adam, sesi iyice kısıldıktan sonra doktora gitti. Yapılan tetkikler sonucunda üst solunum yolları enfeksiyonu gibi bir teşhis beklenirken, bambaşka bir sonuçla karşılaşıldı. Boğazından çıkan şey ise dehşete düşürdü.

Sesim kısıldı diye gitti! Doktorlar boğazından öyle bir şey çıkardı ki: Her şey şifa ararken olmuş...

Basit bir soğuk algınlığından ibaret olduğu düşünülen ses kısıklığı, 53 yaşındaki Vietnamlı adamda, hiç beklemediği bir sonuca sebep oldu.

Sesim kısıldı diye gitti! Doktorlar boğazından öyle bir şey çıkardı ki: Her şey şifa ararken olmuş...

Kan tükürmeye başlayana kadar bu adam da basit bir enfeksiyon olduğunu sanırken, giderek kötüleşmeye başlayınca doktora gitti.

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Sesim kısıldı diye gitti! Doktorlar boğazından öyle bir şey çıkardı ki: Her şey şifa ararken olmuş...

Öncelikle ağzını açarak boğazında ne olduğuna bakmaya çalışan adam, aynada boğazının üst bölümünde "kahverengi bir kitleden" başka bir şey göremedi. Giderek paniğe kapılınca Vietnamlı adam, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurdu.

Sesim kısıldı diye gitti! Doktorlar boğazından öyle bir şey çıkardı ki: Her şey şifa ararken olmuş...

Adam, boğaz ağrısı ve ara sıra kan tükürme şikayetiyle Hanoi'deki Ulusal Endokrinoloji Hastanesi'ne geldiğinde, doktorlar yaptığı endoskopide, boğazına sıkı bir şekilde yapışmış, trakea yakınındaki glottis'in hemen altında 6 cm uzunluğunda bir sülük ortaya çıkardı.

Sesim kısıldı diye gitti! Doktorlar boğazından öyle bir şey çıkardı ki: Her şey şifa ararken olmuş...

Bu tür keşifler duyulmamış bir şey değil ancak bu tip vakaların, son derece nadir olduğu düşünülüyor.

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