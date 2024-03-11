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"Sesim kısıldı" diye gitti! Doktorlar boğazından öyle bir şey çıkardı ki: "Her şey şifa ararken olmuş..."
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:46
"Sesim kısıldı" diye gitti! Doktorlar boğazından öyle bir şey çıkardı ki: "Her şey şifa ararken olmuş..."
Boğazında rahatsızlık yaşamaya başlayan bir adam, sesi iyice kısıldıktan sonra doktora gitti. Yapılan tetkikler sonucunda üst solunum yolları enfeksiyonu gibi bir teşhis beklenirken, bambaşka bir sonuçla karşılaşıldı. Boğazından çıkan şey ise dehşete düşürdü.