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Haberler Yaşam SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023: Eşe, nişanlıya ve sevgiliye en anlamlı ve romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri
Giriş Tarihi: 14.02.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 10:02

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023: Eşe, nişanlıya ve sevgiliye en anlamlı ve romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri

14 Şubat Sevgililer Günü geldi ve milyonlarca sevgili, birbirlerine "Sevgililer Günü mesajı" göndermek istiyor. Whatsapp, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden en güzel ve en romantik yeni Sevgililer Günü mesajları ve sözleri bugün paylaşılacak. Biz de sizin için sabah.com.tr olarak en güzel resimli sevgililer günü mesajı ve sözlerini derledik. Bu anlamlı günde siz de sevdiklerinize göndereceğiniz bir mesajla günlerini daha anlamlı ve özel kılabilirsiniz. İşte eşe, nişanlıya, sevgiliye gönderilecek 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve aşk sözleri 2023

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023: Eşe, nişanlıya ve sevgiliye en anlamlı ve romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisine Seni Seviyorum mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel ve en romantik Sevgililer Günü mesajları hakkında araştırmalar yapılıyor. Sevgililer günü mesajı 2023 araştırmasıyla en yeni Sevgililer Günü sözleri öğrenilmekte.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023: Eşe, nişanlıya ve sevgiliye en anlamlı ve romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

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SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023: Eşe, nişanlıya ve sevgiliye en anlamlı ve romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 1:

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023: Eşe, nişanlıya ve sevgiliye en anlamlı ve romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2:

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023: Eşe, nişanlıya ve sevgiliye en anlamlı ve romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 3:

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

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