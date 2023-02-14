SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023: Eşe, nişanlıya ve sevgiliye en anlamlı ve romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı ve aşk sözleri

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 1:

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın.