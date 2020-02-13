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  • Sevgililer günü mesajları uzun ve kısa burada! 2020 resimli sevgililer günü sözleri ve mesajları

mesajları uzun ve kısa burada! 2020 resimli sevgililer günü sözleri ve mesajları

Her yıl 'ta insanlar birbirleri ile vakit geçirerek, çiçek göndererek ve mesajları paylaşarak birbirlerine olan sevgilerini gösteriyorlar. 14 Şubat, sevdiğinizle aşkınızı paylaşmak ve sevgililer günü mesajı göndermek için harika bir fırsat! Bu özel günde sevdiğinize göndermek için daha çok esprili ve mutluluk havası olan bir mesaj seçmeniz tavsiye edilir. Sevdiğiniz insana göndermek için romantik aşk sözleri ve mesajları arıyorsanız doğru yerdesiniz. Buradan seçeceğiniz uzun ve kısa sevgililer günü mesajları ve sözlerini, sevgiliye ya da sevdiğiniz insana SMS ve yolu ile kolayca gönderebilirsiniz. İşte, sevdiğinize duygularınızı ifade edebileceğiniz en güzel resimli sevgililer günü sözleri mesajları…

Giriş Tarihi: 13.02.2020 16:27 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 16:34
Sevgililer günü mesajları uzun ve kısa burada! 2020 resimli sevgililer günü sözleri ve mesajları

Dünya, yeni bir sevgililer gününe daha ulaştı. Dünyanın dört bir yanında sevenler, birbirleri için çeşitli sürprizler hazırlıyorlar. Tüm bu hazırlıkların kaynağı olan sevgi ve aşk, Shakespeare'den Victor Hugo'ya birçok sanatçı ve şairin eserlerinde işlediği, Türk Edebiyatı'nda da birçok eşsiz eserin kaynağı olmuştur. Bu özel günde de insanlar, sevdiklerine göndermek için resimli mesajları ve özler araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak en güzel sevgililer günü mesajları ve sözlerini sizin için derledik. Haberimizde, resimsiz ve resimli 2020 sevgililer günü sözleri mesajlarını bulabilirsiniz.

RESİMLİ SEVGİLİLER GÜNÜ 2020 MESAJLARI – UZUN VE KISA SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Sevdiğiniz insana gönderebileceğiniz en güzel sevgililer günü mesajı ya da en güzel sevgililer günü hediyesi seçimi, 'ta yapılacak en zor işlerden biridir. Eğer, nasıl bir mesaj göndereceğiniz konusunda kararsız kaldıysanız, haberimizde yer alan onlarca sevgililer günü mesajları seçeneği arasından birini seçebilir ve istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz.

Sevgililer günü mesajları uzun ve kısa burada! 2020 resimli sevgililer günü sözleri ve mesajları

-Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

-Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

-Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana.

-Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

-Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır... Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.

-Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var... Sevgililer günümüz kutlu olsun!

-Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm... Sevgililer günün kutlu olsun!

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Sevgililer günü mesajları uzun ve kısa burada! 2020 resimli sevgililer günü sözleri ve mesajları

*Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

*Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

Sevgililer günü mesajları uzun ve kısa burada! 2020 resimli sevgililer günü sözleri ve mesajları

*Ömrüm iyiki benim hayatımdasın, seni seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun bitanem.

*Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

*Sevginin olduğu yerde güneş batmazmış. Güneşimiz hiç batmasın. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

*Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

*En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

*Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

*Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

*Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için aşığımsana!.. Sevgililer Günnü kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.

*Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını.

Sevgililer günü mesajları uzun ve kısa burada! 2020 resimli sevgililer günü sözleri ve mesajları

KISA VE UZUN SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

* Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun...

* Sana bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

* Sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Sevgililer günü mesajları uzun ve kısa burada! 2020 resimli sevgililer günü sözleri ve mesajları

*Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

*Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.

*Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!

*Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!

*Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz… İyi ki varsın!

*O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini *Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

*Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

*Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

Sevgililer günü mesajları uzun ve kısa burada! 2020 resimli sevgililer günü sözleri ve mesajları

SEVGİLİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER

* Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgârlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.

* Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hanı en güzel asklar imkânsız gelir ya insana, imkânsız olduğun için tutkunum sana.

Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...

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