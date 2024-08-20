Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
08:18
Sevgilisinden hamile kalan evli kadın öyle bir şey yaptı ki! Kocasının 2 ay sonra haberi oldu
Duyanları şaşkına çeviren olay İstanbul'da meydana geldi. Eşi Dursun F. ile boşanma sürecindeyken birlikte olduğu adamdan çocuk dünyaya getiren Ayşe D, bebeğini, biyolojik babanın değil eski eşi Dursun F'nin nüfusuna kaydettirdi. Tüm tarafların "Çocuğun Soy Bağını Değiştirmek" suçundan 3 yıla kadar hapislerini istedi. Annenin ifadesi ise pes dedirtti…