Sevgilisinden hamile kalan evli kadın öyle bir şey yaptı ki! Kocasının 2 ay sonra haberi oldu

İlginç olayın adresi İstanbul Ümraniye… 32 yaşındaki Ayşe D. eşi Dursun F. ile evliliğini 2022 yılında sonlandırdı. Ancak eşiyle boşanma süreci devam ederken, evlilik birliği içindeyken 26 yaşındaki Serhat Ö. ile birliktelik yaşamaya başladı. Ayşe D. bu birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Tarafları adliyelik yapan süreç de Ayşe D.'nin yeni birlikteliğinden doğurduğu bebekten sonra başladı.