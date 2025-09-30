Sevgiliye Ayrılık Mesajları - Kızdan Erkeğe, Erkekten Kıza Kırmadan Ayrılık Mesajı Örnekleri

NAZİK VE DUYGUSAL AYRILIK MESAJLARI

"Seninle geçirdiğimiz zamanları her zaman güzel hatırlayacağım. Ama artık yollarımızı ayırmanın ikimiz için en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Kalbimde hep sana karşı bir sevgi olacak, ama bu ilişkiyi devam ettirmek ikimiz için de adil değil."

"Sana söylemek istediğim tek şey; seninle olmak güzeldi, ama artık farklı yönlere yürümemiz gerekiyor. Umarım hayatın sana mutluluk ve huzur getirir."

"Her şey için teşekkürler, ama artık ayrı yollardayız."

"Kalbim kırık ama bu ikimiz için de doğru karar."