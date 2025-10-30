Sevr Antlaşması Maddeleri - Sevr Barış Antlaşması’nın Tarihi, Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

SEVR ANTLAŞMASI MADDELERİ

Sevr Antlaşması ile Osmanlı topraklarının büyük bir kısmı İtilaf Devletleri ve müttefiklerine bırakılmıştır:

Edirne ve Kırklareli dahil Trakya'nın çoğu Yunanistan'a devredilecektir.

Ceyhan, Antep, Mardin, Urfa ve Cizre, Fransız mandası altındaki Suriye'ye verilecektir.

Musul, İngiliz mandası altındaki Irak'a bırakılacaktır.

İstanbul, Osmanlı başkenti olarak kalacak; ancak azınlık hakları korunmazsa şehir İtilaf denetimine geçecektir.

Boğazlar tamamen silahsızlandırılacak ve yönetimi Osmanlı üyesi bulunmayan bir komisyonda olacaktır.

Osmanlı'dan savaş tazminatı talep edilmeyecek, ancak mali kontrol İtilaf Devletleri'ne geçecektir.

1914'te tek taraflı olarak kaldırılan kapitülasyonlar yeniden yürürlüğe girecektir.

Azınlıklara geniş haklar tanınacak ve bu haklar İtilaf Devletleri tarafından denetlenecektir. Ayrıca azınlıklar istedikleri ülkenin vatandaşlığına geçme hakkına sahip olacaktır.

Osmanlı ordusu en fazla 50 bin kişiyle sınırlanacak, donanma terhis edilecek ve Marmara'da askeri tesis kurulmayacaktır.