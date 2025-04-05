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ŞEVVAL ORUCU (6 GÜNLER) NE ZAMAN TUTULUR? Diyanet ile Şevval ayı orucu peş peşe mi tutulur, nasıl tutulur?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
14:20
ŞEVVAL ORUCU (6 GÜNLER) NE ZAMAN TUTULUR? Diyanet ile Şevval ayı orucu peş peşe mi tutulur, nasıl tutulur?
Ramazan'ın ardından başlayan Şevval ayında tutulan 6 gün orucu, ibadetlerini sürdüren Müslümanların ilgi odağı. Şevval orucu, bayramdan sonra başlanarak art arda ya da aralıklı şekilde tutulabiliyor. Hz. Peygamber (s.a.s), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur. Peki, Şevval ayı orucu (6 günler orucu) ne zaman, peş peşe mi tutulur? İşte tüm detaylar