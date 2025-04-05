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Haberler Yaşam ŞEVVAL ORUCU (6 GÜNLER) NE ZAMAN TUTULUR? Diyanet ile Şevval ayı orucu peş peşe mi tutulur, nasıl tutulur?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:20

ŞEVVAL ORUCU (6 GÜNLER) NE ZAMAN TUTULUR? Diyanet ile Şevval ayı orucu peş peşe mi tutulur, nasıl tutulur?

Ramazan'ın ardından başlayan Şevval ayında tutulan 6 gün orucu, ibadetlerini sürdüren Müslümanların ilgi odağı. Şevval orucu, bayramdan sonra başlanarak art arda ya da aralıklı şekilde tutulabiliyor. Hz. Peygamber (s.a.s), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur. Peki, Şevval ayı orucu (6 günler orucu) ne zaman, peş peşe mi tutulur? İşte tüm detaylar

ŞEVVAL ORUCU 6 GÜNLER NE ZAMAN TUTULUR? Diyanet ile Şevval ayı orucu peş peşe mi tutulur, nasıl tutulur?

Ramazan ayının bitmesi ve Şevval ayının başlamasıyla birlikte Şevval ayı orucu Müslümanların gündeminde önemi bir yer tutuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ilmihallerde merak edilen sorunun cevabı yer aldı. İşte Şevval orucuna dair detaylar

ŞEVVAL ORUCU 6 GÜNLER NE ZAMAN TUTULUR? Diyanet ile Şevval ayı orucu peş peşe mi tutulur, nasıl tutulur?

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

Yani Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.

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ŞEVVAL ORUCU 6 GÜNLER NE ZAMAN TUTULUR? Diyanet ile Şevval ayı orucu peş peşe mi tutulur, nasıl tutulur?

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, FAZİLETİ NEDİR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).

ŞEVVAL ORUCU 6 GÜNLER NE ZAMAN TUTULUR? Diyanet ile Şevval ayı orucu peş peşe mi tutulur, nasıl tutulur?

ŞEVVAL AYI ORUCU KAÇ GÜN, NASIL TUTULUR?
Şevval ayı içerisinde 6 gün oruç tutulur. Şevval ayı orucu, tıpkı mübarek Ramazan ayı tutulması farz olan oruç kadar faziletlidir ve sevabı büyüktür. Şevval orucu, halk arasında 'Altı gün oruçları' olarak da bilinir. Şevval orucu peş peşe 6 gün boyunca tutulabilir. Yahut Şevval ayı boyunca tamamlanacak şekilde farklı günlerde de aralıklı olarak da tutulabilir.