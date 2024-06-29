Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SEZON FİNALİ İZLE! - Arka Sokaklar 680. Bölüm izle Kanal D dizi izle ekranında yayında!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 00:53 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 00:53

SEZON FİNALİ İZLE! - Arka Sokaklar 680. Bölüm izle Kanal D dizi izle ekranında yayında!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka sokaklar her hafta Cuma akşamı heyecan ve macera dolu bölümleri ile ekranlara geliyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı dizi, yine heyecan dolu ve aksiyon dolu sahneleriyle seyircisiyle buluşuyor. Sevilen dizinin sezon finalini kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Arka Sokaklar yeni bölüm full izle, tek parça, kesintisiz seçenekleri araştırılıyor. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar 680. bölüm izle ekranı!

SEZON FİNALİ İZLE! - Arka Sokaklar 680. Bölüm izle Kanal D dizi izle ekranında yayında!

Kanal D ekranı üzerinden Arka Sokaklar 680. Bölüm izle gündemde. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ve Hasan Denizyaran gibi isimleri buluşturan polisiye dizide bu hafta, Hüsnü yarasını herkesten saklar. Bir şeyler döndüğünü anlayan ailesi ekipten yardım ister. İşte, diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteynler için Arka Sokalar 680. bölüm izle izle tek parça, kesintisiz ve HD seçenekleri…

SEZON FİNALİ İZLE! - Arka Sokaklar 680. Bölüm izle Kanal D dizi izle ekranında yayında!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

Arka Sokaklar'ın 28 Haziran 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SEZON FİNALİ İZLE! - Arka Sokaklar 680. Bölüm izle Kanal D dizi izle ekranında yayında!

Arka Sokaklar 680. bölüm izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar

https://www.youtube.com/@ArkaSokaklarKanalD

SEZON FİNALİ İZLE! - Arka Sokaklar 680. Bölüm izle Kanal D dizi izle ekranında yayında!

ARKA SOKAKLAR 680. BÖLÜM ÖZETİ - SEZON FİNALİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar, sezon finali ile ekrana geliyor. Dizinin sezon finali bölümünün konusu şöyle;

Hüsnü yarasını herkesten saklar.

Bir şeyler döndüğünü anlayan ailesi ekipten yardım ister.

SEZON FİNALİ İZLE! - Arka Sokaklar 680. Bölüm izle Kanal D dizi izle ekranında yayında!

Tefo operasyonunda ele geçirilen paralar hayırlı bir iş için kullanılacaktır.

Bürokrat Müge'nin eski eşi Ramiz Karaca Müge'yi pis işlerinde kullanmak ister.

Ebru, Aylin'in karşı dairesine taşınır. Amacı Aylin ve Hakan'ın arasını bozmaktır.

SON DAKİKA