Haberler Yaşam Bugün SGK açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Yılbaşında SGK saat kaç açılıyor ve kapanıyor? İşte 31 Aralık Sosyal Güvenlik Kurumları çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 31.12.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 09:49

Bugün SGK açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Yılbaşında SGK saat kaç açılıyor ve kapanıyor? İşte 31 Aralık Sosyal Güvenlik Kurumları çalışma saatleri

EYT nedeniyle yoğun mesai yapan SGK çalışanları, borçlanma başvurularının yoğunluğu nedeniyle açıklamada bulundu. Yılbaşı öncesi vatandaşlar "SGK hafta sonu bugün açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni yılda askerlik ve doğum borçlanmasına gelecek olan zamlar nedeniyle, borçlanma başvuruları için binlerce kişi adeta en yakın Sosyal Güvenlik Kurum'larına akın ediyor. Peki, 31 Aralık 2022 SGK cumartesi günü açık mı, kapalı mı? İşte tüm bu detaylar…