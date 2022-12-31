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Haberler Yaşam Bugün SGK açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Yılbaşında SGK saat kaç açılıyor ve kapanıyor? İşte 31 Aralık Sosyal Güvenlik Kurumları çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 31.12.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 09:49

Bugün SGK açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Yılbaşında SGK saat kaç açılıyor ve kapanıyor? İşte 31 Aralık Sosyal Güvenlik Kurumları çalışma saatleri

EYT nedeniyle yoğun mesai yapan SGK çalışanları, borçlanma başvurularının yoğunluğu nedeniyle açıklamada bulundu. Yılbaşı öncesi vatandaşlar "SGK hafta sonu bugün açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni yılda askerlik ve doğum borçlanmasına gelecek olan zamlar nedeniyle, borçlanma başvuruları için binlerce kişi adeta en yakın Sosyal Güvenlik Kurum'larına akın ediyor. Peki, 31 Aralık 2022 SGK cumartesi günü açık mı, kapalı mı? İşte tüm bu detaylar…

Bugün SGK açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Yılbaşında SGK saat kaç açılıyor ve kapanıyor? İşte 31 Aralık Sosyal Güvenlik Kurumları çalışma saatleri

SGK binaları son günlerde EYT yasasıyla emekli olacak olan vatandaşların akınına uğruyor. EYT nedeniyle yoğun mesai yapan çalışanlar konuyla ilgili açıklamada bulundu. Buna göre; bugün belirlenen saatler aralığında kurum binaları 31 Aralık bugün de hizmet verecek. Peki, SGK hafta sonu bugün açık mı, kapalı mı, çalışacak mı? SGK saat kaç açılıyor ve kapanıyor? İşte 31 Aralık Sosyal Güvenlik Kurumları çalışma saatleri ve detaylar.

Bugün SGK açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Yılbaşında SGK saat kaç açılıyor ve kapanıyor? İşte 31 Aralık Sosyal Güvenlik Kurumları çalışma saatleri

SGK 31 ARALIK ÇALIŞMA SAATLERİ

SGK yaptığı açıklamayla EYT'liler için başvuruların cumartesi günü de yapılacağını açıkladı.

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Bugün SGK açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Yılbaşında SGK saat kaç açılıyor ve kapanıyor? İşte 31 Aralık Sosyal Güvenlik Kurumları çalışma saatleri

SGK BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

"Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir."

Bugün SGK açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Yılbaşında SGK saat kaç açılıyor ve kapanıyor? İşte 31 Aralık Sosyal Güvenlik Kurumları çalışma saatleri

SGK SAAT KAÇ AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Buna göre; SGK, 31 Aralık Cumartesi günü saat 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

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