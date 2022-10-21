Haberler Yaşam SGK eğitim yardımı sorgulama ekranı: 2022-2023 SGK eğitim yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Bilgin’den flaş açıklama!

Giriş Tarihi: 21.10.2022 17:18 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 17:21

SGK eğitim yardımı sorgulama ekranı: 2022-2023 SGK eğitim yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Bilgin’den flaş açıklama!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her yıl şehit ve gazilerin çocukları ile harp ve vazife malullerinin çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı yapıyor. Söz konusu yardımdan yararlanan vatandaşlar, bu yılki ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama geldi. Açıklama sonrası gazi ve şehit çocuğu eğitim yardımı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Peki, SGK eğitim yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2022-2023 SGK eğitim yardımı sorgulama ekranı…