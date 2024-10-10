Giriş Tarihi: 10.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
10:00
Siber vurguncu berber! 1 milyar 200 milyonluk vurgun: 92 gözaltı
Yurtdışı kayıtlı numara ile Whatsapp üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak ister misin" mesajıyla vatandaşları tuzağa çeken örgüt, Nevşehir polisinin operasyonuyla çökertildi. 16 aylık yapılan çalışma sonrası berber olduğu öğrenilen örgüt lideri Mehmet Diyar Şık'ın suç örgütünü Diyarbakır'daki berber dükkanından yönettiği ortaya çıktı. Şık ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 92 şüpheli 19 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Paraları kripto soğuk cüzdana aktaran örgütün 1 milyar 200 milyonluk dolandırıcılık yaptığı belirlendi.