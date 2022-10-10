Haberler Yaşam Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? 2022 Kredi ve kredi kartı borçları olanlara sicil affı var mı, kimleri kapsayacak?

Giriş Tarihi: 10.10.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 17:10

''Sicil affı ne zaman çıkacak?'' sorusu, kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle sicili bozulan milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı olanağı geliyor. Sosyal destekleri içeren torba yasa teklifi ile Meclis gündemine gelen konular arasında yer alan sicil affının ne zaman çıkacağı ve aftan kimlerin faydalanacağı belli oldu. Çıkacak olan kanunla birlikte borcunu belirlenen tarihler arasında kapatan veya yapılandıran herkesin 'kara liste'den çıkması bekleniyor. Peki, Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Kredi ve kredi kartı sicil affı kimleri kapsayacak? İşte, kredi, kredi kartı borcu ile ilgili yapılandırma ve sicil affı ile ilgili son gelişmeler…