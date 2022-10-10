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Haberler Yaşam Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? 2022 Kredi ve kredi kartı borçları olanlara sicil affı var mı, kimleri kapsayacak?
Giriş Tarihi: 10.10.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 17:10

Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? 2022 Kredi ve kredi kartı borçları olanlara sicil affı var mı, kimleri kapsayacak?

''Sicil affı ne zaman çıkacak?'' sorusu, kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle sicili bozulan milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı olanağı geliyor. Sosyal destekleri içeren torba yasa teklifi ile Meclis gündemine gelen konular arasında yer alan sicil affının ne zaman çıkacağı ve aftan kimlerin faydalanacağı belli oldu. Çıkacak olan kanunla birlikte borcunu belirlenen tarihler arasında kapatan veya yapılandıran herkesin 'kara liste'den çıkması bekleniyor. Peki, Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Kredi ve kredi kartı sicil affı kimleri kapsayacak? İşte, kredi, kredi kartı borcu ile ilgili yapılandırma ve sicil affı ile ilgili son gelişmeler…

Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? 2022 Kredi ve kredi kartı borçları olanlara sicil affı var mı, kimleri kapsayacak?

Sicil affı son dakika gelişmeleri, milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Torba yasa teklifi ile kredi, kredi kartı, karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini aksattığı için kara listeye girenler için sicil affı geleceği belirtildi. Bu noktada kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar, ''Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Kredi ve kredi kartı sicil affı kimleri kapsayacak, şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, sicil affı ile ilgili son durum…

Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? 2022 Kredi ve kredi kartı borçları olanlara sicil affı var mı, kimleri kapsayacak?

SİCİL AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Meclis gündeminde yer alan torba yasa teklifinde sicil affı maddesi de yer alıyor.

Sicil affı ile kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı geliyor.

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Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? 2022 Kredi ve kredi kartı borçları olanlara sicil affı var mı, kimleri kapsayacak?

13 YILIN EN KAPSAMLI DÜZENLEMESİ OLACAK

Milyonları ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa'nın çıktığı Ocak 2009'den bu yana en kapsamlı düzenleme olacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor.

Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? 2022 Kredi ve kredi kartı borçları olanlara sicil affı var mı, kimleri kapsayacak?

SİCİL AFFINDAN KİMLER FAYDANALACAK?

Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak.

Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek ve temiz sayfa açılacak.

HUKUKİ KORUMA

Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler? 2022 Kredi ve kredi kartı borçları olanlara sicil affı var mı, kimleri kapsayacak?

TORBA YASA TASARISINDA NELER VAR?

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme tasarıda şöyle yer alıyor:

"Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."

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