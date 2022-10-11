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Haberler Yaşam SİCİL AFFI kredi ve kredi kartı borçluları için geliyor! 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 09:31

SİCİL AFFI kredi ve kredi kartı borçluları için geliyor! 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Torba yasa ile gündeme gelen kredi, kredi kartı, karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini geciktiren vatandaşlara sicil affı 2022 arama geçmişlerindeki yerini aldı. "Kara liste" olarak bilinen kredi borçluları için gelecek af düzenlemesi sorgulanıyor. Sicil affı nedir, çıktı mı soruları yanıt aramaya başladı. Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında bulunan kişilere sağlanacak affın detayları torba yasa maddeleri arasında yer aldı. Peki, sicil affı ne zaman çıkacak, var mı, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, tüm merak edilenler…

SİCİL AFFI kredi ve kredi kartı borçluları için geliyor! 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Sicil affı 2022 hakkında merak edilenler torba yasa maddeleri kapsamında ortaya çıkıyor. Kredi ve kredi kartı borçluları için gelecek af, kara listede yer alan vatandaşların sicillerinin temizlenmesine fırsat verecek. Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları yanıt aramaya başladı. Peki, sicil affı nedir, olacak mı, kimleri kapsayacak? İşte, detaylar…

SİCİL AFFI kredi ve kredi kartı borçluları için geliyor! 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

SİCİL AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Meclis gündeminde yer alan torba yasa teklifinde sicil affı maddesi de yer alıyor.

Sicil affı ile kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı geliyor.

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SİCİL AFFI kredi ve kredi kartı borçluları için geliyor! 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

13 YILIN EN KAPSAMLI DÜZENLEMESİ OLACAK!

Milyonları ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa'nın çıktığı Ocak 2009'den bu yana en kapsamlı düzenleme olacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor.

SİCİL AFFI kredi ve kredi kartı borçluları için geliyor! 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak.

Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek ve temiz sayfa açılacak.

SİCİL AFFI kredi ve kredi kartı borçluları için geliyor! 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

HUKUKİ KORUMA

Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

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