Haberler Yaşam SİCİL AFFI kredi ve kredi kartı borçluları için geliyor! 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 09:31

SİCİL AFFI kredi ve kredi kartı borçluları için geliyor! 2022 sicil affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Torba yasa ile gündeme gelen kredi, kredi kartı, karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini geciktiren vatandaşlara sicil affı 2022 arama geçmişlerindeki yerini aldı. "Kara liste" olarak bilinen kredi borçluları için gelecek af düzenlemesi sorgulanıyor. Sicil affı nedir, çıktı mı soruları yanıt aramaya başladı. Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında bulunan kişilere sağlanacak affın detayları torba yasa maddeleri arasında yer aldı. Peki, sicil affı ne zaman çıkacak, var mı, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, tüm merak edilenler…