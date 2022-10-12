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Haberler Yaşam Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnafa çıkar mı? Kredi borçluları dikkat!
Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 07:28

Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnafa çıkar mı? Kredi borçluları dikkat!

Sicil affı son dakika gelişmeleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal destekleri içeren torba yasa teklifi ile kredi, kredi kartı, karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini aksatıp kara listeye girenler için sicil affı geliyor. Söz konusu af ile kara listede yer alan 10 milyon borçlunun sicili temizlenecek. Bu noktada kredi ve kredi kartı borcu olan milyonlarca kişi, ''Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Kredi sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, sicil affı ile ilgili tüm merak edilenler…

Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnafa çıkar mı? Kredi borçluları dikkat!

Sicil affı son durum, Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçluları tarafından araştırılıyor. Söz konusu kanunla birlikte borcunu belirlenen tarihler arasında kapatan veya yapılandıran herkesin 'kara liste'den çıkması bekleniyor. Bu noktada sicili bozulan milyonlarca kişi, torba yasa maddeleri arasında yer alan sicil affının ne zaman çıkacağını ve aftan kimlerin faydalanacağını merak ediyor. Peki, Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Kredi sicil affı kimleri kapsayacak, esnaflar yararlanacak mı? İşte, sicil affı ile ilgili son gelişmeler…

Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnafa çıkar mı? Kredi borçluları dikkat!

SİCİL AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Meclis gündeminde yer alan torba yasa teklifinde sicil affı maddesi de yer alıyor.

Sicil affı ile kredi, kredi kartı, çek, senet gibi borçların ödemesini aksattıkları için Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına af geliyor.

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Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnafa çıkar mı? Kredi borçluları dikkat!

13 YILIN EN KAPSAMLI DÜZENLEMESİ OLACAK

Milyonları ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa'nın çıktığı Ocak 2009'den bu yana en kapsamlı düzenleme olacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor.

Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnafa çıkar mı? Kredi borçluları dikkat!

SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak.

Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek ve temiz sayfa açılacak.

Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnafa çıkar mı? Kredi borçluları dikkat!

HUKUKİ KORUMA

Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

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