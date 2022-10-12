Haberler Yaşam Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnafa çıkar mı? Kredi borçluları dikkat!

Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 07:28

Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak, esnafa çıkar mı? Kredi borçluları dikkat!

Sicil affı son dakika gelişmeleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal destekleri içeren torba yasa teklifi ile kredi, kredi kartı, karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçların ödemesini aksatıp kara listeye girenler için sicil affı geliyor. Söz konusu af ile kara listede yer alan 10 milyon borçlunun sicili temizlenecek. Bu noktada kredi ve kredi kartı borcu olan milyonlarca kişi, ''Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2022 Kredi sicil affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, sicil affı ile ilgili tüm merak edilenler…