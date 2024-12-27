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Haberler Yaşam Şifahen ne demek, ne anlama gelir? Şifahen kelime anlamı
Giriş Tarihi: 27.12.2024 21:54 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 21:56

Şifahen ne demek, ne anlama gelir? Şifahen kelime anlamı

ATV Kim Milyoner Olmak İster? 27 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya Daha çok eski kuşakların kullandığı 'şifahen' kelimesi ne anlama gelir? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...

Şifahen ne demek, ne anlama gelir? Şifahen kelime anlamı

Daha çok eski kuşakların kullandığı 'şifahen' kelimesi ne anlama gelir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Şifahen ne demek, ne anlama gelir? Şifahen kelime anlamı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Daha çok eski kuşakların kullandığı 'şifahen' kelimesi ne anlama gelir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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Şifahen ne demek, ne anlama gelir? Şifahen kelime anlamı

A- SAĞLIK, SIHHAT TEMENNİ EDİLEREK

B- AĞIZDAN, SÖZLE SÖYLEYEREK

C- KAZARA, İSTEMEDEN YAPILARAK

D- GÜÇ BELA, ZAR ZOR BAŞARARAK

Şifahen ne demek, ne anlama gelir? Şifahen kelime anlamı

DOĞRU CEVAP: B- AĞIZDAN, SÖZLE SÖYLEYEREK

Şifahen ne demek, ne anlama gelir? Şifahen kelime anlamı
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