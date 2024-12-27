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Şifahen ne demek, ne anlama gelir? Şifahen kelime anlamı
Giriş Tarihi: 27.12.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
21:56
Şifahen ne demek, ne anlama gelir? Şifahen kelime anlamı
ATV Kim Milyoner Olmak İster? 27 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya Daha çok eski kuşakların kullandığı 'şifahen' kelimesi ne anlama gelir? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...