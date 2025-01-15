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Haberler Yaşam SIFIR FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKLAR LİSTESİ 2025 OCAK | 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 16:21

SIFIR FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKLAR LİSTESİ 2025 OCAK | 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

Müşteri kitlesini büyütmek isteyen bankalarda faizsiz kredi tutarları yükseldi. Yeni yılla birlikte bankalar, cazip faizsiz kredi kampanyaları sunuyor. Ocak 2025 itibarıyla sıfır faizli kredi sağlayan bankaların listesi güncellendi. Nakit ihtiyacı olanlar, 15 bin TL ile 55 bin TL arasında değişen tutarlarda faizsiz kredi fırsatlarından yararlanabilecek. Bu avantajlı kampanyalar özellikle yeni müşterilere sunuluyor. Peki; faizsiz kredi veren bankalar hangisi, başvuru şartları neler? İşte, faizsiz kredi veren bankalar listesi...

SIFIR FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKLAR LİSTESİ 2025 OCAK | 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

Sıfır faizsiz kredi veren banklar listesi Ocak 2025 güncellendi. Müşteri kazanmak isteyen bankalar yeni yılla birlikte 0 faizli kredi tutarlarını yeniledi. Yeni müşterilere özel tutarlar 15 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor. Nakit ihtiyacı olanlar, kendilerine en uygun seçeneği değerlendirmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, sıfır faizli kredi veren bankalar hangileri ve başvuru koşulları neler? İşte, detaylar...

SIFIR FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKLAR LİSTESİ 2025 OCAK | 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

2025 OCAK SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI

Yeni yıla girilmesiyle birlikte bankaların faizsiz kredi kampanyaları güncellendi.

İşte Ocak 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar ve kredi tutarları;

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SIFIR FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKLAR LİSTESİ 2025 OCAK | 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

QNB

Yeni Müşterilere Özel: Faizsiz 20.000 TL (6 ay vadeli)

Kampanya 23 Ağustos 2024 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

  • %0 faiz oranı, 20.000 TL ve 6 ay vadeye kadar başvurulan krediler için geçerlidir.
  • QNB ihtiyaç kredisi faiz oranları, sigortalı ve sigortasız kredi seçimine göre değişiklik göstermektedir.
  • Kampanya görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler için geçerlidir.
  • Kampanyadan yararlanmak isteyen yeni müşteriler, müşteri olma süreçlerini tamamladıktan sonraki 30 gün içerisinde kredilerini kullanabilirler. 30 gün içerisinde kredilerini kullanmayan müşteriler için kampanya geçersiz hale gelecektir.
SIFIR FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKLAR LİSTESİ 2025 OCAK | 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

ENPARA

Yeni Müşterilere Özel: Faizsiz 35.000 TL (6 ay vadeli)

Kampanya 6 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanya sadece henüz Enpara müşterisi olmayan kişilerin HangiKredi üzerinden yapacağı ihtiyaç kredisi başvuruları için geçerlidir.

Kampanya kapsamında %0 faizli (faizsiz) olarak kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 35.000 TL, maksimum vade ise 6 aydır.

Başvurunuzun başlangıç aşamasında yapılan ön değerlendirme (kredi skorlaması) sonucunda başvuruya devam edebileceğiniz kredi tutarı ve vadesi Enpara.com tarafından belirlenerek size bildirilir.

Enpara.com ihtiyaç kredisinde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur.

Bu kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.

Enpara.com kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.

Başvuru değerlendirmesi yukarıdaki koşullara uygun olarak banka tarafından yapılır ve banka kredi tahsis politikasına göre sonuçlandırılır.

SIFIR FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKLAR LİSTESİ 2025 OCAK | 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

AKBANK

Yeni Müşterilere Özel: Faizsiz 30.000 TL (6 ay vadeli)

Yeni Müşterilere Özel: %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Akbank toplamda 55.000 TL'lik fırsat sunuyor.

Kampanyadan 1 Ocak 2025-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

Mobilden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri olduktan sonra maksimum 15 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan ve ilk defa Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemlerinin 31 Ocak'a kadar tamamlanması ve evrakların bankaya gelmesi ile birlikte Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.

Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Şube'ler aracılığı ile kullanılabilir.

Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:

Mobilden Akbanklı olan müşteriler avantajlı kredi kampanyasından sadece bir kere yararlanabilir.

Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli avantajlı kredi kampanyasından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamaz.

Kredi başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

%0 Faizli 25.000 TL taksitli avans için başvuru şartları

Kampanyadan 21 Ağustos 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.

Kredi kartı başvurusu ve taksitli avans başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, diğer banka kredi kartı limitleri, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez asıl Axess veya Wings karta Akbank Mobil üzerinden başvurmaları ve 14 Şubat 2025 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir.

Başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 14 Şubat 2025 tarihine kadar faydalanabilecektir.

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