SIFIR FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKLAR LİSTESİ 2025 OCAK | 3 ve 6 ay vadeli 55 bin TL fırsatı! Faizsiz kredi veren bankalar hangisi?

AKBANK

Yeni Müşterilere Özel: Faizsiz 30.000 TL (6 ay vadeli)

Yeni Müşterilere Özel: %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Akbank toplamda 55.000 TL'lik fırsat sunuyor.

Kampanyadan 1 Ocak 2025-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.

Mobilden Akbanklı olan yeni müşteriler, müşteri olduktan sonra maksimum 15 gün içinde hayat sigortalı ve %0 faizli ihtiyaç kredisine başvurabilir. Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan ve ilk defa Akbanklı olacak müşteriler, belge işlemlerinin 31 Ocak'a kadar tamamlanması ve evrakların bankaya gelmesi ile birlikte Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilirler.

Başvuruların olumlu değerlendirilmesi sonrası onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Şube'ler aracılığı ile kullanılabilir.

Faizsiz ihtiyaç kredisi almak için başvuru şartları:

Mobilden Akbanklı olan müşteriler avantajlı kredi kampanyasından sadece bir kere yararlanabilir.

Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 veya %0,99 faizli avantajlı kredi kampanyasından yararlanan müşteriler bu kampanyadan faydalanamaz.

Kredi başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

%0 Faizli 25.000 TL taksitli avans için başvuru şartları

Kampanyadan 21 Ağustos 2024 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilir.

Kredi kartı başvurusu ve taksitli avans başvurusu değerlendirilirken müşterinin Banka, KKB vb. kaynaklardaki verileri kullanılarak, diğer banka kredi kartı limitleri, Banka kredi politikalarına istinaden haciz, istihbarat olumsuzluğu olup olmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, Banka kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların; ilk kez asıl Axess veya Wings karta Akbank Mobil üzerinden başvurmaları ve 14 Şubat 2025 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir.

Başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 14 Şubat 2025 tarihine kadar faydalanabilecektir.