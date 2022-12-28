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Giriş Tarihi: 28.12.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 14:10

Sıfırıncı Gün uyarlama mı, gerçek hikayesi nedir? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor, hangi ülkelerde?

TV8 ekranlarının yeni dizisi Sıfırıncı Gün ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Fragmanlarda yer alan sahneleri gören izleyenler, ''Sıfırıncı Gün dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı?'' şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle merak uyandıran dizinin yurt dışı çekimlerinin hangi ülkelerde gerçekleştiği ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor, hangi ülkelerde? Sıfırıncı Gün uyarlama mı, gerçek hikayesi nedir? İşte, çekim yerleri ve gerçek hikayesi…

Sıfırıncı Gün uyarlama mı, gerçek hikayesi nedir? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor, hangi ülkelerde?

Sıfırıncı Gün çekim yerleri ve gerçek hikayesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TV8 ekranlarının yeni dizisi Sıfırıncı Gün, genç yetenekler ile usta isimleri bir araya getiriyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin çekildiği yerler merak uyandırıyor. Bu noktada izleyiciler, Sıfırıncı Gün nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sıfırıncı Gün dizisi nerede çekiliyor, hangi ülkede, uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? İşte, TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün çekim yerleri ve gerçek hikayesi.

Sıfırıncı Gün uyarlama mı, gerçek hikayesi nedir? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor, hangi ülkelerde?

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkat çeken Sıfırıncı Gün dizisinin yurt dışı çekimleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Arnavutluk, Makedonya vb. gibi ülkelerde gerçekleştirildi.

Tanıtım fragmanında yer alan sahneler bu ülkelerde geçiyor. Ancak dizi genel olarak İstanbul'da çekiliyor.

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Sıfırıncı Gün uyarlama mı, gerçek hikayesi nedir? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor, hangi ülkelerde?

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ UYARLAMA MI?

Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisi uyarlama değil. Dizinin senaryosunu Atasay Koç kaleme alıyor.

Sıfırıncı Gün uyarlama mı, gerçek hikayesi nedir? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor, hangi ülkelerde?

SIFIRINCI GÜN KONUSU

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir... Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

Sıfırıncı Gün uyarlama mı, gerçek hikayesi nedir? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor, hangi ülkelerde?

SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yanı sıra;

Yiğit Özşener, Savaş Özdemir, Adnan Biricik, Uğur Uzunel, Esra Ruşan, Naz Çağla Irmak, Damla Colbay, Demir Karahan, Tolga Karel gibi başarılı isimler yer alıyor.

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