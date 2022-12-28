Sıfırıncı Gün uyarlama mı, gerçek hikayesi nedir? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor, hangi ülkelerde?

TV8 ekranlarının yeni dizisi Sıfırıncı Gün ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Fragmanlarda yer alan sahneleri gören izleyenler, ''Sıfırıncı Gün dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı?'' şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle merak uyandıran dizinin yurt dışı çekimlerinin hangi ülkelerde gerçekleştiği ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor, hangi ülkelerde? Sıfırıncı Gün uyarlama mı, gerçek hikayesi nedir? İşte, çekim yerleri ve gerçek hikayesi…