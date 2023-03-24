Sigara dumanı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Diyanet İşleri’nden açıklama: Sigara ve nargile dumanı solumak orucu bozar mı?

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayını coşku ile karşıladı. Bilindiği üzere bu mübarek ayda, dinimizce farz kılınan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Hal böyleyken oruç tutarken dikkat edilmesi gereken noktalar merak konusu oluyor. Bunların başında ise sigara dumanı orucu bozar mı sorusu yer alıyor. Sigara içmesek de toplum içinde dumanına maruz kalabiliyoruz. Bu durumun orucu etkileyip etkilemediği kafalarda soru işaretine neden olabiliyor. Peki, sigara dumanı orucu bozar mı? Sigara ve nargile dumanı solumak orucu zayıflatır mı? İşte Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması haberimizde.