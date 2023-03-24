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Giriş Tarihi: 24.03.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 06:18

Sigara dumanı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Diyanet İşleri'nden açıklama: Sigara ve nargile dumanı solumak orucu bozar mı?

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayını coşku ile karşıladı. Bilindiği üzere bu mübarek ayda, dinimizce farz kılınan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Hal böyleyken oruç tutarken dikkat edilmesi gereken noktalar merak konusu oluyor. Bunların başında ise sigara dumanı orucu bozar mı sorusu yer alıyor. Sigara içmesek de toplum içinde dumanına maruz kalabiliyoruz. Bu durumun orucu etkileyip etkilemediği kafalarda soru işaretine neden olabiliyor. Peki, sigara dumanı orucu bozar mı? Sigara ve nargile dumanı solumak orucu zayıflatır mı? İşte Diyanet'in konu ile ilgili açıklaması haberimizde.

Sigara dumanı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Diyanet İşleri’nden açıklama: Sigara ve nargile dumanı solumak orucu bozar mı?

Rahmet ve bereket ayı on bir ayın sultanı, 23 Mart tarihi itibarıyla başladı. İslam dininde farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi, bazı sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Bunlar arasında en çok araştırılan ise hiç şüphesiz ''Sigara dumanı orucu bozar mı?'' olarak öne çıkıyor. Çünkü sigara kullananların yanı sıra kullanmayıp dumanına maruz kalanların da merak ettiği bir konu. Diyanet İşleri Başkanlığı, uzun yıllar dini açıdan doğruluğu tartışılan bu konuya açıklık getirdi. Peki, Sigara dumanı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? İşte, Diyanet'in sigara ve nargile dumanı olan ortamda bulunmak orucu zayıflatır mı sorusuna yanıtı.

Sigara dumanı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Diyanet İşleri’nden açıklama: Sigara ve nargile dumanı solumak orucu bozar mı?

SİGARA İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Sigara dumanı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Diyanet İşleri’nden açıklama: Sigara ve nargile dumanı solumak orucu bozar mı?

ELEKTRONİK SİGARA ORUCU BOZAR MI?

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin gözde aracı elektronik sigara kullanımı son yıllarda Türkiye'de artış gösterdi. Sağlıkçılar tarafından tavsiye edilmeyen elektronik sigara içmek orucu bozar mı en çok merak edilen konulardan birisi.

İçinde bulunan sıvı nikotinin buharlaşmasıyla oluşan dumanın solunması sigaranın yarattığı etkiyi yaratıyor. Buradan yola çıkılarak sigaranın orucu bozduğu gibi elektronik sigaranın yani e sigaranın da orucu bozduğı söylenebilir.

Mübarek Ramazan ayında kaçınılması gereken en önemli şey nefsin hoşuna giden ve keyif veren durumlar olduğu için normal sigara gibi keyif vererek vücudu uyuşturan e sigara yani elektronik sigara da orucu bozar.

Sigara dumanı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Diyanet İşleri’nden açıklama: Sigara ve nargile dumanı solumak orucu bozar mı?

Bu konuyla ilgili henüz özel bir açıklama yapılmamış olsa da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı şu açıklama kabul edilebilir:

"Oruçlu olduğu hatırında iken bilerek ve kendi isteği ile sigara çekmek, tütün çekmek, buhur yakıp dumanını içine çekmek gibi boğazına duman çekmek orucu bozar. Aynı zamanda hem kaza hem kefaret (61 gün oruç) lazım gelir."

Sigara dumanı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? Diyanet İşleri’nden açıklama: Sigara ve nargile dumanı solumak orucu bozar mı?

SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken istemsizce sigara dumanına maruz kalabilen vatandaşlar, bu durumun oruç ibadeti üzerindeki etkisi öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; Diyanet konuya yönelik açıklama yaptı.

"Orucun temel unsurunu; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

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