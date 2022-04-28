Sigara fiyatları zam haberleri tütün kullanıcılarının gündeminde. Güncel sigara fiyatları ile en ucuz sigara belirlendi. Yılbaşından bu yana alınan zamlarla 6 TL oranında bir artış yaşayan sigara özellikle Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M, Winston sigara fiyatları ile araştırma konusu oluyor. Sigara zammı ardından her günün yanıt arayan sorusu 'sigaraya zam geldi mi?' oluyor. Peki, 28 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam geldi mi? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka sigara fiyatları son durum…