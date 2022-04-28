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Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI 2022 NİSAN I 28 Nisan bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Sigaraya zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 28.04.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 07:34

SİGARA FİYATLARI 2022 NİSAN I 28 Nisan bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Sigaraya zam geldi mi?

Sigara fiyatları zam haberleri tütün kullanıcılarının gündeminde. Güncel sigara fiyatları ile en ucuz sigara belirlendi. Yılbaşından bu yana alınan zamlarla 6 TL oranında bir artış yaşayan sigara özellikle Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, L&M, Winston sigara fiyatları ile araştırma konusu oluyor. Sigara zammı ardından her günün yanıt arayan sorusu 'sigaraya zam geldi mi?' oluyor. Peki, 28 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar, kaç TL, zam geldi mi? İşte BAT, JTI, Philip Morris marka sigara fiyatları son durum…

SİGARA FİYATLARI 2022 NİSAN I 28 Nisan bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Sigaraya zam geldi mi?

Sigara zammı 2022 ile yenilenen liste tütün kullanıcılarının en uğrak noktalarından biri. Güncel sigara fiyatları her gün sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya devam ediyor. Aldığı zamların ardından Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, Winston, L&M sigara fiyatları yılın en çok ilgilenilen konuları arasında girdi. Bu noktada en ucuz sigara da merak konusu oldu. Peki, 28 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar, zam geldi mi? İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri…

SİGARA FİYATLARI 2022 NİSAN I 28 Nisan bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Sigaraya zam geldi mi?

PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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SİGARA FİYATLARI 2022 NİSAN I 28 Nisan bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Sigaraya zam geldi mi?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

SİGARA FİYATLARI 2022 NİSAN I 28 Nisan bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Sigaraya zam geldi mi?

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

SİGARA FİYATLARI 2022 NİSAN I 28 Nisan bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Sigaraya zam geldi mi?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Parliament: 27,50 TL

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