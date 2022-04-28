Sigara zammı 2022 ile yenilenen liste tütün kullanıcılarının en uğrak noktalarından biri. Güncel sigara fiyatları her gün sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya devam ediyor. Aldığı zamların ardından Parliament, Muratti, Lark, Marlboro Touch, Chesterfield, Winston, L&M sigara fiyatları yılın en çok ilgilenilen konuları arasında girdi. Bu noktada en ucuz sigara da merak konusu oldu. Peki, 28 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar, zam geldi mi? İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri…