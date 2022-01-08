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Haberler Yaşam Sigara fiyatları 2022 güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2022 07:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 07:21

Sigara fiyatları 2022 güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak ayının başında gelen son dakika açıklaması ile beraber sigara zammı duyurulmuştu. Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok sigaraya 4 TL'lik bir zam yapıldı. Tütün ve tütün ürünü kullanıcıları bu kapsamda sigara fiyatları ile ilgili gün içerisinde araştırma yapmaya devam ediyor. BAT, JTI, Philip Morris markaları zam sonrası yeni sigara fiyatları başlığı altında detayları paylaşmıştı. Öte yandan "8 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte 2022 zammı ile güncel sigara fiyatları listesi…

Sigara fiyatları 2022 güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Aralık sonrası ikinci zam haberini duyuran BAT, JTI, Philip Morris markaları güncel fiyat listelerini yayımlamıştı. Öte yandan en pahalısından en ucuzuna tüm sigaralara 4 TL'lik bir zam yapıldığı bildirildi. "8 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" şeklindeki sorular bugün de gündemdeki konular arasında yer alıyor. İşte 2022 sigara zammı sonrası güncel fiyat listesi ve detaylar…

Sigara fiyatları 2022 güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARADA ÖTV YÜZDE 47.4 ARTTI

Gelen son dakika bilgisine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen ilgili ÖTV listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırıldı. Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu.

Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

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Sigara fiyatları 2022 güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Alkollü içecek ve sigarada ÖTV yüzde 47.4 oranında arttı. Bu durumun sigara fiyatlarına da yakın zamanda yansıması bekleniyor. Şu anki güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Sigara fiyatları 2022 güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Sigara fiyatları 2022 güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

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