Sigara fiyatları 2022 güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi, Sigara zammı sonrası Marlboro Touch, Parliament, Kent, Winston fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak ayının başında gelen son dakika açıklaması ile beraber sigara zammı duyurulmuştu. Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok sigaraya 4 TL'lik bir zam yapıldı. Tütün ve tütün ürünü kullanıcıları bu kapsamda sigara fiyatları ile ilgili gün içerisinde araştırma yapmaya devam ediyor. BAT, JTI, Philip Morris markaları zam sonrası yeni sigara fiyatları başlığı altında detayları paylaşmıştı. Öte yandan "8 Ocak 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte 2022 zammı ile güncel sigara fiyatları listesi…