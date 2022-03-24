Sigara fiyatları güncel listesi zammın ardından netliğini değiştirmedi. 6 liraya varan zammın ardından her gün araştırma konusu olan sigara fiyatları bugün de sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. "BAT, JTI, Philip Morris markalarının Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, yeni zam mı geldi? İşte 2022 sigara fiyatları listesi…