Yılbaşında ve mart ayında sigaraya gelen zammın ardından kullanıcılar, güncel sigara fiyatlarını yakından takip ediyor. Yılbaşından bu yana toplamda 6 TL'ye varan zam alan sigara markalarına göre değerlendiriliyor. BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatı listesi zamların arından kamuoyu ile paylaşıldı. Hala, "sigaraya zam mı geldi" sorusu soruluyor. Peki, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris marka marka güncel sigara fiyatları…