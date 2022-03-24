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Haberler Yaşam Sigara Fiyatları 2022 Listesi: 24 Mart 2022 Sigaraya zam geldi mi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi?
Giriş Tarihi: 24.03.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 07:49

Sigara Fiyatları 2022 Listesi: 24 Mart 2022 Sigaraya zam geldi mi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi?

Yılbaşında ve mart ayında sigaraya gelen zammın ardından kullanıcılar, güncel sigara fiyatlarını yakından takip ediyor. Yılbaşından bu yana toplamda 6 TL'ye varan zam alan sigara markalarına göre değerlendiriliyor. BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatı listesi zamların arından kamuoyu ile paylaşıldı. Hala, "sigaraya zam mı geldi" sorusu soruluyor. Peki, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris marka marka güncel sigara fiyatları…

Sigara Fiyatları 2022 Listesi: 24 Mart 2022 Sigaraya zam geldi mi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi?

Sigara fiyatları güncel listesi zammın ardından netliğini değiştirmedi. 6 liraya varan zammın ardından her gün araştırma konusu olan sigara fiyatları bugün de sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. "BAT, JTI, Philip Morris markalarının Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, yeni zam mı geldi? İşte 2022 sigara fiyatları listesi

Sigara Fiyatları 2022 Listesi: 24 Mart 2022 Sigaraya zam geldi mi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi?

JTİ SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

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Sigara Fiyatları 2022 Listesi: 24 Mart 2022 Sigaraya zam geldi mi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi?

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Sigara Fiyatları 2022 Listesi: 24 Mart 2022 Sigaraya zam geldi mi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi?

BAT SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00 TL

Kent D Range: 24,00 TL

Marlboro Touch: 26,00 TL

Sigara Fiyatları 2022 Listesi: 24 Mart 2022 Sigaraya zam geldi mi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi?

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

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