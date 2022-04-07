Haberler Yaşam Sigara fiyatları son durum güncel liste: 7 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 07.04.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 18:35

Sigara fiyatları son durum güncel liste: 7 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Tütün kullanıcıları sigara zammı sonrası sigara fiyatları ile ilgili güncel listeyi sorguluyor. Ocak ve Mart ayında iki kez gelen zamların ardından en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları belli oldu. Son günlerde sosyal medyada yayılan yeni zam iddialarının ardından 7 Nisan 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği gibi en ucuz sigara 23.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL olmuştu. İşte güncel marka marka sigara zammı fiyatları 2022