Tütün kullanıcıları sigara zammı sonrası sigara fiyatları ile ilgili güncel listeyi sorguluyor. Ocak ve Mart ayında iki kez gelen zamların ardından en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları belli oldu. Son günlerde sosyal medyada yayılan yeni zam iddialarının ardından 7 Nisan 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği gibi en ucuz sigara 23.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL olmuştu. İşte güncel marka marka sigara zammı fiyatları 2022