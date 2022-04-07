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Giriş Tarihi: 07.04.2022 18:35 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 18:35

Sigara fiyatları son durum güncel liste: 7 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Tütün kullanıcıları sigara zammı sonrası sigara fiyatları ile ilgili güncel listeyi sorguluyor. Ocak ve Mart ayında iki kez gelen zamların ardından en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları belli oldu. Son günlerde sosyal medyada yayılan yeni zam iddialarının ardından 7 Nisan 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği gibi en ucuz sigara 23.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL olmuştu. İşte güncel marka marka sigara zammı fiyatları 2022

Sigara fiyatları son durum güncel liste: 7 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri sigara kullanıcıları tarafından yakından takibe alınıyor. Nisan ayı içerisinde zam gelip gelmeyeceğini sorgulayan vatandaşlar Marlboro, Muratti, Parliament, Lark, L&M ve Kent güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zammı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Yılbaşından bu yana toplamda 6 TL'ye varan zam alan sigara markalarına göre değerlendiriliyor. Peki 7 Nisan 2022 Sigara fiyatları ne kadar? Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel son durum listesi

Sigara fiyatları son durum güncel liste: 7 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

İŞTE PHİLİP MORRİS, BAT VE JTİ GRUBU SİGARA MARKALARININ GÜNCEL FİYATLARI 2022

SİGARA ZAMMI GELDİ Mİ?

Sigara firmalarından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Son yapılan zamda; BAT, JTI ve diğer markalı ürünlere 2 TL zam geldiği açıklanmıştı. Şuan için diğer markalarda zam bulunmuyor. Marka marka en son güncellenen sigara fiyatları ise şu şekilde;

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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Sigara fiyatları son durum güncel liste: 7 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Sigara fiyatları son durum güncel liste: 7 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Samsun 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Sigara fiyatları son durum güncel liste: 7 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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