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Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE! 18 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 07:19

SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE! 18 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarına yeni yılda zam yapılmıştı. Ocak ve Mart aylarında yapılan ve totali 6 TL'yi bulan artışın ardından tütün ürünü kullanıcıları sigaraya zam mı geldi, sigaraya zam geldi mi gibi sorulara anlık olarak yanıt arıyor. Yeni sigara fiyatlarını öğrenmek isteyenler "Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusunun yanıtı için sorgulama yaparken marka marka sigara fiyatları da son liste ile netlik kazanmıştı. İşte sigara zammı sonrası güncel liste 18 Nisan 2022!

SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE! 18 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Nisan ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte sigaraya zam geldi mi sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Yeni hafta ile birlikte herhangi bir artış olup olmadığını öğrenmek isteyen tütün ürünü kullanıcıları güncel sigara fiyatlarını araştırıyor. Bilindiği üzere; sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da bu şekilde belli olmuştu. Peki; Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Hangi markalarda ne kadar bir artış yaşandı? İşte sigara zammı ile ilgili son durum bilgileri.

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının güncel fiyatları 2022

SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE! 18 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE! 18 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE! 18 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI MARKA MARKA LİSTE! 18 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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