Nisan ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte sigaraya zam geldi mi sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Yeni hafta ile birlikte herhangi bir artış olup olmadığını öğrenmek isteyen tütün ürünü kullanıcıları güncel sigara fiyatlarını araştırıyor. Bilindiği üzere; sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da bu şekilde belli olmuştu. Peki; Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Hangi markalarda ne kadar bir artış yaşandı? İşte sigara zammı ile ilgili son durum bilgileri.

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının güncel fiyatları 2022