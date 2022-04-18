Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarına yeni yılda zam yapılmıştı. Ocak ve Mart aylarında yapılan ve totali 6 TL'yi bulan artışın ardından tütün ürünü kullanıcıları sigaraya zam mı geldi, sigaraya zam geldi mi gibi sorulara anlık olarak yanıt arıyor. Yeni sigara fiyatlarını öğrenmek isteyenler "Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusunun yanıtı için sorgulama yaparken marka marka sigara fiyatları da son liste ile netlik kazanmıştı. İşte sigara zammı sonrası güncel liste 18 Nisan 2022!