Zamlı sigara fiyatları son dakika haberleri… Güncel sigara fiyatları 2022, yeni haftanın ilk gününde tütün kullanıcılarının gündemine oturdu. Bilindiği üzere sigara fiyatlarına Mart ayının başında bir zam gelmişti. Önce Philip Morris grubuna gelen zam, daha sonra BAT ve JTİ gruplarına da yansıdı. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent gibi pek çok sigara markası zammın ardından güncel sigara fiyatları listesi yayınladı. Tütün kullanıcıları fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, son sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Nisan 2022 sigara fiyatları güncel listesi;