Son dakika haberleri… Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları tütün kullanıcıların gündemine oturdu. Sigara fiyatlarına en son Mart ayında iki lira zam geldi. Yapılan zamlarla birlikte en ucuz sigara fiyatı 23.50 TL oldu. Güncel sigara fiyatlarını merak eden tütün kullanıcıları ise 4 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. İşte son yapılan sigara zammı ardından güncel sigara fiyat listesi 2022

SİGARA ZAMMI 2022 | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

Mart ayının başında sigara markaları 2 liralık zam yaparken, en ucuz sigara 23.50 TL oldu. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.

İşte 4 Nisan güncel sigara fiyatları;