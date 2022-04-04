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Haberler Yaşam Güncel sigara fiyatları 2022 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 4 Nisan sigara fiyatları listesi
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:09

Güncel sigara fiyatları 2022 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 4 Nisan sigara fiyatları listesi

Zamlı sigara fiyatları son dakika haberleri… Güncel sigara fiyatları 2022, yeni haftanın ilk gününde tütün kullanıcılarının gündemine oturdu. Bilindiği üzere sigara fiyatlarına Mart ayının başında bir zam gelmişti. Önce Philip Morris grubuna gelen zam, daha sonra BAT ve JTİ gruplarına da yansıdı. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent gibi pek çok sigara markası zammın ardından güncel sigara fiyatları listesi yayınladı. Tütün kullanıcıları fiyatlarında bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, son sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Nisan 2022 sigara fiyatları güncel listesi;

Güncel sigara fiyatları 2022 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 4 Nisan sigara fiyatları listesi

Son dakika haberleri… Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları tütün kullanıcıların gündemine oturdu. Sigara fiyatlarına en son Mart ayında iki lira zam geldi. Yapılan zamlarla birlikte en ucuz sigara fiyatı 23.50 TL oldu. Güncel sigara fiyatlarını merak eden tütün kullanıcıları ise 4 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. İşte son yapılan sigara zammı ardından güncel sigara fiyat listesi 2022

SİGARA ZAMMI 2022 | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

Mart ayının başında sigara markaları 2 liralık zam yaparken, en ucuz sigara 23.50 TL oldu. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.

İşte 4 Nisan güncel sigara fiyatları;

Güncel sigara fiyatları 2022 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 4 Nisan sigara fiyatları listesi

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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Güncel sigara fiyatları 2022 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 4 Nisan sigara fiyatları listesi

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Güncel sigara fiyatları 2022 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 4 Nisan sigara fiyatları listesi

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Güncel sigara fiyatları 2022 | Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 4 Nisan sigara fiyatları listesi

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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