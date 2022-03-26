Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI: 26 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 26.03.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 08:00

Mart ayının başında zamlanan sigara fiyatları güncel listesi ile gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene sonundan bu yana toplamda 6 TL'lik zamla gündeme gelen sigaraların yeni fiyatları BAT, JTI, Philip Morris gibi markaların yayınladığı fiyat listesi ile netleşti. Bu noktada ise "26 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. Sigaraya zam gelmesinin ardından tütün kullanıcıları detayları merak ediyor. İşte marka marka sigara fiyatları...