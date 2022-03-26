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Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI: 26 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 26.03.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 08:00

SİGARA FİYATLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI: 26 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Mart ayının başında zamlanan sigara fiyatları güncel listesi ile gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene sonundan bu yana toplamda 6 TL'lik zamla gündeme gelen sigaraların yeni fiyatları BAT, JTI, Philip Morris gibi markaların yayınladığı fiyat listesi ile netleşti. Bu noktada ise "26 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. Sigaraya zam gelmesinin ardından tütün kullanıcıları detayları merak ediyor. İşte marka marka sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI: 26 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M, Kent gibi birçok sigaraya zam geldiği, ay başında duyurulmuştu. Bu son dakika gelişmesinin ardından ise vatandaşlar halen güncel fiyatlara ilişkin detayları "26 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları ile gündeme taşıyor. İşte güncel rakamlarla BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI: 26 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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SİGARA FİYATLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI: 26 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI: 26 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

SİGARA FİYATLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI: 26 Mart 2022 BAT, JTI, Philip Morris Sigaraya zam mı geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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