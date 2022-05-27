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Haberler Yaşam Sigara fiyatları ÖTV zammı ile artışta! 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 07:14

Sigara fiyatları ÖTV zammı ile artışta! 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara fiyatları, 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararla artışa geçti. Alkollü içeceklerde ve sigarada ÖTV zammı uygulanması üzerine en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları artışa geçti. Özel Tüketim Vergisi oranının artırılması üzerine, 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu gibi sorular gündeme geliyor. İşte Marlboro, Parliament, Lark, L&M, Muratti, Chesterfield, Winston marka marka güncel fiyatlar ve sigara zammı sonrası yeni fiyat listesi!

Sigara fiyatları ÖTV zammı ile artışta! 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara fiyatları dün gece yayınlanan Resmi Gazete'nin ardından ÖTV zammı ile fiyat artışı yaşadı. Alkol ve sigaradaki ÖTV oranı artırılırken, 0.71 TL'lik ÖTV oranı 0.78'e çıkarıldı. Bunun üzerine 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu sorularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bu yıl uygulanan zamlarla sigara fiyatları 8 TL'ye kadar zamlanmıştı. İşte ÖTV zammı sonrası 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları!

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

ÖTV oranındaki artışla birlikte sigara fiyatları artış gösterdi. 2022 yılı içinde toplamda 8 TL'lik zam yansıyan sigara fiyatı bir kez daha artışa geçti. İşte güncel rakamlar;

Sigara fiyatları ÖTV zammı ile artışta! 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR ARTTI?

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi.

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Sigara fiyatları ÖTV zammı ile artışta! 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu?

TEMMUZ-ARALIK 2022'DE ÜFE GÜNCELLEMESİ YAPILMAYACAK!

Temmuz-Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması muhtemel yüzde 60'a varan ÜFE güncellemesi olmayacak.

Sigara fiyatları ÖTV zammı ile artışta! 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAMMI GELDİ?

Sigara zammı sosyal medyada yayılan iddiaların ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu.

Sigara fiyatları ÖTV zammı ile artışta! 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sosyal medyada dolaşan yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam gelmişti.

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