Sigara fiyatları ÖTV zammı ile artışta! 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara fiyatları, 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararla artışa geçti. Alkollü içeceklerde ve sigarada ÖTV zammı uygulanması üzerine en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları artışa geçti. Özel Tüketim Vergisi oranının artırılması üzerine, 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu gibi sorular gündeme geliyor. İşte Marlboro, Parliament, Lark, L&M, Muratti, Chesterfield, Winston marka marka güncel fiyatlar ve sigara zammı sonrası yeni fiyat listesi!