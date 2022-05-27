Sigara fiyatları ÖTV zammı ile artışta! 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigara fiyatları dün gece yayınlanan Resmi Gazete'nin ardından ÖTV zammı ile fiyat artışı yaşadı. Alkol ve sigaradaki ÖTV oranı artırılırken, 0.71 TL'lik ÖTV oranı 0.78'e çıkarıldı. Bunun üzerine 27 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, JTI, BAT Philip Morris marka en ucuz sigara ne kadar oldu sorularına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Bu yıl uygulanan zamlarla sigara fiyatları 8 TL'ye kadar zamlanmıştı. İşte ÖTV zammı sonrası 27 Mayıs 2022 güncel sigara fiyatları!

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

ÖTV oranındaki artışla birlikte sigara fiyatları artış gösterdi. 2022 yılı içinde toplamda 8 TL'lik zam yansıyan sigara fiyatı bir kez daha artışa geçti. İşte güncel rakamlar;