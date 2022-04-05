5 Nisan Salı sabahı sigara fiyatları güncel liste için sorgulamalar başladı. Yeni haftanın ikinci gününde sigaraya zam geldi mi sorusuna yanıt aranırken bilindiği üzere 2022 Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Nisan ayına gelinmesi ile birlikte Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent gibi pek çok marka sigara fiyatları araştırılıyor. Vatandaşlar sigara zammı için yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isterken "Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte 5 Nisan 2022 sigara fiyatı güncel listesi!