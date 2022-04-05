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Haberler Yaşam Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? (5 Nisan 2022)
Giriş Tarihi: 05.04.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 07:05

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? (5 Nisan 2022)

5 Nisan Salı sabahı sigara fiyatları güncel liste için sorgulamalar başladı. Yeni haftanın ikinci gününde sigaraya zam geldi mi sorusuna yanıt aranırken bilindiği üzere 2022 Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Nisan ayına gelinmesi ile birlikte Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent gibi pek çok marka sigara fiyatları araştırılıyor. Vatandaşlar sigara zammı için yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isterken "Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte 5 Nisan 2022 sigara fiyatı güncel listesi!

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 5 Nisan 2022

Nisan ayı ile birlikte sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı güncel olarak sorgulanıyor. En son Mart ayında sigara fiyatına zam yapılmış olup en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da bu şekilde belli olmuştu. Yapılan zamlarla birlikte en ucuz sigara fiyatı 23.50 TL oldu. Peki; 5 Nisan Salı Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu ve hangi markaya kaç para zam geldi? İşte Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri!

SİGARA ZAMMI 2022 | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

Mart ayının başında sigara markaları 2 liralık zam yaparken, en ucuz sigara 23.50 TL oldu. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.

İşte 5 Nisan 2022 güncel sigara fiyatları;

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 5 Nisan 2022

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 5 Nisan 2022

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 5 Nisan 2022

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri: Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 5 Nisan 2022

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

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