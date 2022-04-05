Nisan ayı ile birlikte sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı güncel olarak sorgulanıyor. En son Mart ayında sigara fiyatına zam yapılmış olup en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da bu şekilde belli olmuştu. Yapılan zamlarla birlikte en ucuz sigara fiyatı 23.50 TL oldu. Peki; 5 Nisan Salı Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu ve hangi markaya kaç para zam geldi? İşte Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri!

SİGARA ZAMMI 2022 | GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

Mart ayının başında sigara markaları 2 liralık zam yaparken, en ucuz sigara 23.50 TL oldu. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.

İşte 5 Nisan 2022 güncel sigara fiyatları;