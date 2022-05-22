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Haberler Yaşam Sigara fiyatları zamlı liste: 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka marka güncel liste
Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 11:22

Sigara fiyatları zamlı liste: 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka marka güncel liste

Sigara fiyatları güncel fiyat listesi tütün ürünü kullanıcıları tarafından anbean takip ediliyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi merak edilirken, 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu gibi sorular yanıt arıyor. En ucuz ve en pahalı sigara markası merak edilirken, Marlboro, Winston, Chesterfield, Parliament, L&M, Lark, Maltepe gibi markaların sigara fiyatları güncel olarak araştırılıyor. İşte son sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka marka güncel liste!

Sigara fiyatları zamlı liste: 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka marka güncel liste

Sigara fiyatları ve güncel fiyat listesi sigaraya zam mı geldi sorusuyla incelenirken, konuya dair yakın zamanda açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. 2022 yılında toplamda 3 defa zam uygulanan sigara fiyatları, son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermiş, bu zamlarla en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı değişikliğe uğramıştı. Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceğine ilişkin 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu sorularının yanıtını araştırıyor. İşte son sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka marka güncel listesi!

Sigara fiyatları zamlı liste: 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka marka güncel liste

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

22 Mayıs 2022 Pazar günü güncel sigara fiyatları aşağıdaki gibidir. Bugün yeni bir sigara zammı hakkında açıklama yapılmadı.

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Sigara fiyatları zamlı liste: 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka marka güncel liste

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 22 MAYIS 2022

İşte JTİ, Philip Morris, BAT grubu sigara markalarının güncel fiyatları;

Sigara fiyatları zamlı liste: 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka marka güncel liste

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Camel: 26 TL

LD: 25,5 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Sigara fiyatları zamlı liste: 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka marka güncel liste

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

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