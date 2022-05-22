Haberler Yaşam Sigara fiyatları zamlı liste: 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? JTI, BAT, Philip Morris marka marka güncel liste

Giriş Tarihi: 22.05.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 11:22

Sigara fiyatları güncel fiyat listesi tütün ürünü kullanıcıları tarafından anbean takip ediliyor. Konuyla ilgili güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi merak edilirken, 22 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu gibi sorular yanıt arıyor. En ucuz ve en pahalı sigara markası merak edilirken, Marlboro, Winston, Chesterfield, Parliament, L&M, Lark, Maltepe gibi markaların sigara fiyatları güncel olarak araştırılıyor. İşte son sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka marka güncel liste!