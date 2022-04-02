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Giriş Tarihi: 02.04.2022 06:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 06:42

Sigara orucu bozar mı? Diyanet ile oruçta sigara içilir mi, oruçluyken sigara içmek ve dumanı solumak kefaret gerektirir mi?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutacak olanlardan sigara kullananlar tarafından en fazla merak edilenler arasında "sigara orucu bozar mı, içilir mi, kefaret gerektirir mi?" şeklindeki sorular yer alıyor. Diyanet ile sigara orucu bozar mı, içilir mi, kefaret gerektirir mi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Sigara orucu bozar mı? Diyanet ile oruçta sigara içilir mi, oruçluyken sigara içmek ve dumanı solumak kefaret gerektirir mi?

Oruçluyken sigara kullanımına ilişkin detaylar oruca niyet edenler tarafından merak edilerek "sigara orucu bozar mı, içilir mi, kefaret gerektirir mi?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SİGARA ORUCU BOZAR MI, İÇİLİR Mİ, KEFARET GEREKTİRİR Mİ?

Sigara orucu bozar mı, kefaret gerektirir mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Sigara orucu bozar mı? Diyanet ile oruçta sigara içilir mi, oruçluyken sigara içmek ve dumanı solumak kefaret gerektirir mi?

SİGARA BAĞIMLILIĞINDAN KURTARIYOR

Sigara bağımlılığından kurtulmak için kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan nikotin bantları, aşırı bağımlılık nedeniyle oruç tutmayan sigara bağımlıları için çözüm oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bir fetvada, nikotin bantlarının orucu bozmadığı ifade edildi.

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Sigara orucu bozar mı? Diyanet ile oruçta sigara içilir mi, oruçluyken sigara içmek ve dumanı solumak kefaret gerektirir mi?

NİKOTİN BANDI ORUCU BOZMAZ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, nikotin bantlarının orucu bozup bozmayacağına ilişkin bir soruya şu fetvayı verdi: "Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir. (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367)"

Sigara orucu bozar mı? Diyanet ile oruçta sigara içilir mi, oruçluyken sigara içmek ve dumanı solumak kefaret gerektirir mi?

SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken istemsizce sigara dumanına maruz kalabilen vatandaşlar, bu durumun oruç ibadeti üzerindeki etkisi öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; Diyanet konuya yönelik açıklama yaptı.

(Diyanet Cevabı)

" Orucun temel unsurunu; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer." şeklinde cevap vermiştir.

Oruçlu bir kimsenin, bu örneklerde olduğu üzere sigara dumanına maruz kalması halinde orucu bozulmamaktadır. Ancak sigara içilen ortamda bilerek ve isteyerek kalmamak gerekmektedir.

Sigara orucu bozar mı? Diyanet ile oruçta sigara içilir mi, oruçluyken sigara içmek ve dumanı solumak kefaret gerektirir mi?

KAZA GEREKİR Mİ?

Oruçlu iken bilerek sigara içmek orucu bozmakta ve kaza gerektirmektedir. Sigara dumanına maruz kalınması durumunda ise oruç bozulmadığından kaza edilmesine gerek kalmamaktadır.

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