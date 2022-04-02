SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken istemsizce sigara dumanına maruz kalabilen vatandaşlar, bu durumun oruç ibadeti üzerindeki etkisi öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; Diyanet konuya yönelik açıklama yaptı.

(Diyanet Cevabı)

" Orucun temel unsurunu; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer." şeklinde cevap vermiştir.

Oruçlu bir kimsenin, bu örneklerde olduğu üzere sigara dumanına maruz kalması halinde orucu bozulmamaktadır. Ancak sigara içilen ortamda bilerek ve isteyerek kalmamak gerekmektedir.