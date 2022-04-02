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Sigara orucu bozar mı? Diyanet ile oruçta sigara içilir mi, oruçluyken sigara içmek ve dumanı solumak kefaret gerektirir mi?
Giriş Tarihi: 02.04.2022 06:40
Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
06:42
Sigara orucu bozar mı? Diyanet ile oruçta sigara içilir mi, oruçluyken sigara içmek ve dumanı solumak kefaret gerektirir mi?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutacak olanlardan sigara kullananlar tarafından en fazla merak edilenler arasında "sigara orucu bozar mı, içilir mi, kefaret gerektirir mi?" şeklindeki sorular yer alıyor. Diyanet ile sigara orucu bozar mı, içilir mi, kefaret gerektirir mi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.