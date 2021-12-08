Bir süredir sigaraya zam geldi iddiaları sosyal medyada dolaşırken, sigara fiyatları güncel listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Son dakika bilgisine göre, Philip Morris marka sigaralara zam geldiği belirtildi. Bu noktada, 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu sorusu merak ediliyor, güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Philip Morris markasının içinde, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M sigaraları bulunuyor. Peki, Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL zam geldi? İşte, 2021 sigara zammı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri!