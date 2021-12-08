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Giriş Tarihi: 08.12.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 09:34

Sigara zam geldi! 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu, güncel sigara fiyatları listesi

Bir süredir sigaraya zam geldi iddiaları sosyal medyada dolaşırken, sigara fiyatları güncel listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Son dakika bilgisine göre, Philip Morris marka sigaralara zam geldiği belirtildi. Bu noktada, 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu sorusu merak ediliyor, güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Philip Morris markasının içinde, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M sigaraları bulunuyor. Peki, Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL zam geldi? İşte, 2021 sigara zammı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri!

Sigara zam geldi! 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu, güncel sigara fiyatları listesi

Bu sabah saatleri ile birlikte Philip Morris marka sigaralara zam geldi. Philip Morris marka sigara fiyatlarında yaşanan artış sonrası diğer markalara zam gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Bu noktada, 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu sorusu merak ediliyor, güncel sigara fiyatları listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Philip Morris markasının içinde, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M ürünleri bulunuyor. Peki, 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu? İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi;

Sigara zam geldi! 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu, güncel sigara fiyatları listesi

ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

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Sigara zam geldi! 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu, güncel sigara fiyatları listesi

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Sigara zam geldi! 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu, güncel sigara fiyatları listesi

JTI Marka Sigaralar

Winston Slender: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

Winston: 17 TL

Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

Camel Slender: 15,50 TL

Camel: 16 TL

Monte Carlo Slender: 15,50 TL

Monte Carlo: 15,50 TL

LD: 15,50 TL

Sigara zam geldi! 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu, güncel sigara fiyatları listesi

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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