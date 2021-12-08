Bu sabah saatleri ile birlikte Philip Morris marka sigaralara zam geldi. Philip Morris marka sigara fiyatlarında yaşanan artış sonrası diğer markalara zam gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Bu noktada, 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu sorusu merak ediliyor, güncel sigara fiyatları listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Philip Morris markasının içinde, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M ürünleri bulunuyor. Peki, 8 Aralık sigara zammı sonrası hangi sigara ne kadar oldu? İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi;