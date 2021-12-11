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Haberler Yaşam Sigara zammı ile güncel zamlı fiyat listesi: 11 Aralık 2021 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.12.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 10:55

Sigara zammı ile güncel zamlı fiyat listesi: 11 Aralık 2021 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasına göre; BAT, JTI, Philip Morris gibi birçok markanın ürünü sigaraya zam geldi. Bu noktada güncel sigara fiyatları listesi vatandaşlar tarafından gündeme gelmeye devam ediyor. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatlarını duyurdu. Bu noktada "Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 10 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ile "Sigaraya zam mı geldi?" sorusunun yanıtı…

Sigara zammı ile güncel zamlı fiyat listesi: 11 Aralık 2021 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam yaptığını duyurdu. Bu açıklama sonrasında "Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Yayımlanan güncel liste ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olmuş son olarak ise geçtiğimiz günlerde Royal Tobacco ürünlerine 2 liralık zam gelmişti. İşte Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel ve zamlı sigara fiyatları son durum…

Sigara zammı ile güncel zamlı fiyat listesi: 11 Aralık 2021 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları merakla takip ediliyor. Bazı bakkal ve marketlerde Kent D Range, Parliament ve Marlboro sigaralarına da zam geldiği ifade edilirken zamlı sigara fiyatları şöyle;

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Sigara zammı ile güncel zamlı fiyat listesi: 11 Aralık 2021 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris Marka

Marlboro Edge: 19 TL

Marlboro Touch: 20 TL

Marlboro: 21 TL

Parliament: 21,50 TL

Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

Sigara zammı ile güncel zamlı fiyat listesi: 11 Aralık 2021 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

Muratti: 19 TL

Muratti Blu: 18 TL

Lark: 18 TL

Chesterfield: 17,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 17,50 TL

Sigara zammı ile güncel zamlı fiyat listesi: 11 Aralık 2021 Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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