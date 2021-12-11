Geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklamasına göre; BAT, JTI, Philip Morris gibi birçok markanın ürünü sigaraya zam geldi. Bu noktada güncel sigara fiyatları listesi vatandaşlar tarafından gündeme gelmeye devam ediyor. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatlarını duyurdu. Bu noktada "Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 10 Aralık güncel ve yeni sigara fiyatları ile "Sigaraya zam mı geldi?" sorusunun yanıtı…