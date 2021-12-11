Marlboro, Kent, Camel, Winston, Parliament gibi birçok marka sigaraya zam yaptığını duyurdu. Bu açıklama sonrasında "Sigaraya zam mı geldi, sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Yayımlanan güncel liste ile en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları da belli olmuş son olarak ise geçtiğimiz günlerde Royal Tobacco ürünlerine 2 liralık zam gelmişti. İşte Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel ve zamlı sigara fiyatları son durum…