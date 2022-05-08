Haberler Yaşam Sigara zammı son dakika: 8 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 08.05.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 06:35

Sigara zammı son dakika: 8 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Ocak, Mart aylarının ardından Mayıs ayında da sigaraya zam gelmiş oldu. Tütün mamül kullanıcısı sigara zammı son dakika gelişmesinin ardından güncel sigara fiyatları araştırması yapıyor. BAT, Philip Morris, JTI grubuna 2 TL'lik zam gelirken en ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesi belli oldu. Geçen aydan itibaren yapılan zam sonrası en ucuz sigara 25,50 TL iken, en pahalı sigara 40 TL oldu. Peki 8 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası BAT, Philip Morris, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? ? İşte güncel sigara zammı ve marka marka 2022 fiyatları