Haberler Yaşam Sigara zammı son durum güncel: 18 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 18.05.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 18:23

Sigara zammı son durum güncel: 18 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün kullanıcıları markalı ürünlere gelen sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel listeyi merak ediyor. Ocak ve Mart ayının ardından Mayıs ayının başında yeniden zamlanan tütün ürünlerinin kullanıcıları yeniden zam geleceği iddialarıyla beraber gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Bu sebeple yeni zam haberi de gündemdeki yerini alırken Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları tam listesi