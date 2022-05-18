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Haberler Yaşam Sigara zammı son durum güncel: 18 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 18:23

Sigara zammı son durum güncel: 18 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün kullanıcıları markalı ürünlere gelen sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel listeyi merak ediyor. Ocak ve Mart ayının ardından Mayıs ayının başında yeniden zamlanan tütün ürünlerinin kullanıcıları yeniden zam geleceği iddialarıyla beraber gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Bu sebeple yeni zam haberi de gündemdeki yerini alırken Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M güncel sigara fiyat listesi ile sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları tam listesi

Sigara zammı son durum güncel: 18 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ile ilgili yeni zam iddiaları dolaşırken güncel fiyat listesi merak ediliyor. BAT, Philip Morris, JTI grubuna 2 TL'lik zam gelirken en ucuzundan en yüksek fiyatlısına kadar BAT, JTI, Philip Morris markalı ürünlerin fiyat listesi belli oldu. Son aldığı zamla birlikte 8 TL oranında artış yaşayan fiyatlar marka marka fark ediyor. Peki 18 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte marka marka sigara zammı son durum

Sigara zammı son durum güncel: 18 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Bianca - 27,00 TL

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Sigara zammı son durum güncel: 18 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL

Sigara zammı son durum güncel: 18 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Sigara zammı son durum güncel: 18 Mayıs 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ markalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Camel: 26 TL

LD: 25,5 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Samsun 24,00 TL

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